《鍾之日記》Ａ股活水將至，勻重奪兩萬

《鍾之日記》１月２４日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美國總統特朗普上任後多次就對華政策開腔，早前講正考慮加對中國產品加徵１０％關稅，

最新又稱會與中國建立良好關係。市場已消化關稅威脅消息，今日恒指高開１４２點，其後人民

幣走強，港股愈升愈有、曾漲４４３點，奪回兩萬關。恒生指數全日收報２００６６，升３６５

點或１﹒９％，主板成交超過１５９８億元。全周升４８２點或２﹒４６％，連升兩周，累計升

幅超過１０００點。



＊Ａ股縮量收升０﹒７％，連漲兩周＊



滬深股市三大指數今日震盪收升，滬綜指揚０﹒７％，收報３２５２﹒６３點，深成指亦升

１﹒１５％，創業板指升１﹒３６％。兩市成交１﹒２２萬億元人民幣，較上個交易日縮量

１３３３億元人民幣或約一成。



回顧全周，中美關係及關稅問題成左右市場的關鍵因素。美國總統特朗普上任首日沒提對華

關稅問題，誰知就職次日他就透露考慮從２月１日起對中國產品加徵１０％關稅，影響Ａ股小幅

下跌。不過，特朗普似乎沒有拿定主意，最新言論又指寧願不對中國徵收關稅，認為美國可以與

中國達成貿易協議。中央為應對外圍風險，六財金部門近日宣布推進險企等中長期資金，中外研

究機構均料將為Ａ股帶來萬億增量資金。Ａ股企穩，連升兩周，滬綜指本周升０﹒３３％。



＊活水入市源源不絕，中資券商全線上揚＊



內地財金部門２３日傾巢而出開記者會，講解「推動中長期資金入市的實施方案」。措施之

一是要求險資每年投放３０％新增保費以投資於Ａ股。摩根大通估算，若保險資金、社會保險及

養老保險基金等，將旗下資產額外配置５個百分點於Ａ股，可以為市場帶來３﹒７萬億元（人民

幣．下同）資金，相當於Ａ股總流通市值約５％。



花旗認為新政策支持下，每年給Ａ股帶來逾萬億元的增量資金。按靜態估算，來自公募基金

的增量資金每年可能超過６２００億；預計來自五大國有險企的增量資金約２０００億元，若非

國有險企跟進，則整個保險業的增量資金貢獻可達６３００億元。



瑞銀證券預期，今年Ａ股市場有望迎來合計約１萬億元的保險資金淨流入，按年料增３５％

。至於公募與社保則分別料有５９００億元及１２００億元。瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊

表示，長線資金入市與市值管理將構成「建設以投資者為本的Ａ股市場」改革的一體兩面，市值

管理改革將提升上市公司質量與股東回報



增量資金陸續有來，為市場注入活水，多家機構研報都認為券商股短期將受惠於新政。今日

中資券商股近全線升，中國銀河（０６８８１）漲３％、國泰君安（０２６１１）升２﹒６％，

招商證券（０６０９９）、中金公司（０３９０８）均升逾２％，光大證券（０６１７８）升

１﹒６％，中信證券（０６０３０）升１﹒２％。



＊促消費國策鋪開，小米股價新高＊



內地本周起對手機等３類數碼產品購新補貼正式開啟。根據商務部會同有關部門印發的實施

方案，個人消費者購買單件銷售價格不超過６０００元的手機、平板、智能手表手環３類數碼產

品，可享受購新補貼。每人每類可補貼１件，補貼比例為售價的１５％，每件最高不超過５００

元。



小米（０１８１０）總裁盧偉冰昨日於微博發文表示，消費電子進國補的政策很受大家的關

注，這幾天小米手機日銷量已達到了國補前的４倍，進店人數也升５５％。小米今日盤中見

３７﹒３港元，股價創新高，惟近收市時受汽車召回消息影響，略有收窄。小米全日彈６﹒８％

，為表現第二好藍籌。



據國家市場監督管理總局網站信息，小米汽車科技有限公司召回逾３萬輛ＳＵ７標準版電動

汽車。本次召回範圍內部分車輛因軟件策略問題，可能導致授時同步異常，影響智能泊車輔助功

能。小米汽車將為召回車輛免費升級軟件，以消除安全隱患。



臨近春節假期，商務部表示將從四個方面入手，促進節日消費、推動消費品以舊換新取得更

大成效，料對新能源汽車消費、數碼產品換新購新加強宣傳幫扶，小米旗下產品涵蓋手機、智能

家電及汽車等多個品類，無疑受惠政策，股價獲帶動。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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