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AH股新聞

24/01/2025 11:42

《Ａ股焦點》晨鳴紙業Ａ跌停，預虧６５億至７０億，涉訴逾２６億

　　《經濟通通訊社２４日專訊》中國造紙龍頭企業－－晨鳴紙業（０１８１２）
（深：０００４８８）發布２０２４年度業績預告，預計２０２４年歸屬於上市公司股東的淨利
潤虧損６５億元（人民幣．下同）至７５億元，上年同期虧損１２﹒８１億元。
　
　　晨鳴紙業Ａ股現跌停，報２﹒５３元；Ｈ股跌近７％。
　
　　晨鳴紙業表示，報告期內，公司主要產品價格持續走低，毛利下降；部分融資租賃客戶經營
不善，出現訴訟、查封等突發情形，公司對部分融資租賃客戶加大了壞賬準備計提比例；受四季
度主要生產基地陸續停機檢修影響，產銷量出現下滑，公司對部分資產計提了減值準備。
　
＊一年發生訴訟等案件１６４件，涉２６﹒３８億元＊
　
　　另外，晨鳴紙業公告稱，至今，因債務逾期、合同履行糾紛等原因，連續十二個月內累計發
生訴訟、仲裁案件共計１６４件，涉案金額共計２６﹒３８億元，佔最近一期淨資產絕對值的
１５﹒８％。自去年１１月１９日至本月２２日，累計新增被凍結銀行賬戶１６５個，佔公司銀
行賬戶總數的２３﹒６４％；被凍結銀行賬戶凍結金額累計４５１２萬元。
　
　　目前，晨鳴紙業黃岡基地正常生產，壽光基地一條文化紙生產線和一條機械漿生產線已經恢
復生產，已恢復產能佔比２３﹒２３％；其他生產基地正在按計劃停機檢修，努力推動春節後陸
續復工復產。（ｊｑ）

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