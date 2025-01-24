【提振Ａ股】上交所舉辦機構投資者專題培訓班

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２４日上海專電》上交所近日聯合上海資產管理協會舉辦

２０２５年第一期機構投資者專題培訓班，並更新發布《資本市場理性投資、價值投資、長期投

資（三投資）倡議》聯名機構名單。



上交所此次通過專題培訓和進一步擴大《倡議》聯署範圍，旨在引導機構投資者踐行「三投

資」理念，落實中證監、上海市政府關於資本市場支持上海加快「五個中心」建設協作工作機制

備忘錄安排。



截至目前，《倡議》得到逾４５０家機構參與聯名。此次更新發布的《倡議》聯名機構名單

，主要是吸納了上海資產管理協會相關會員單位，新增聯名機構類型覆蓋了銀行理財、信託、保

險資管、券商資管、公募基金、私募基金、外資資管、商業銀行、金融科技、會計師事務所、律

師事務所等各類與資管行業相關的領域。



上交所黨委委員苑多然在培訓開班式上表示，希望機構投資者在投資端充分利用好滬市指數

投資工具，以更普惠、更透明、更便捷、更低成本的方式，助力投資者實現財富效應；在融資端

協助提升上市公司質量和投資價值，服務產業併購重組、資源優化配置和新質生產力發展，在長

期的陪伴和耐心中共享滬市公司價值創造的理想回報；在服務端做到本分，擔起投資者適當性管

理職責，盡到受託責任，杜絕規模衝動，防範利益衝突，加強投資者服務和保護，共同涵養資本

市場良好生態。

