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AH股新聞

24/01/2025 08:35

【大國博弈】特朗普相信可與中國建立良好關係，冀華協助結束戰爭

　　《經濟通通訊社２４日專訊》美國總統特朗普周四（２３日）透過視像出席瑞士達沃斯世界
經濟論壇，表示相信可與中國建立良好關係，並希望中國能協助結束俄烏戰事。
　
　　特朗普在視像講話中談到中美關係，指相信會與中國有良好關係，「我們要的只是公平、平
等的競技場，我們不需要佔上風。」特朗普又表示，他曾與中國國家主席習近平討論俄烏戰事，
希望中國能協助結束戰事，認為北京有很大影響力。特朗普說，烏克蘭已準備好達成停止衝突的
協議，他希望很快能夠與俄羅斯總統普京會面，以結束戰爭。
　
　　另外，特朗普亦提及關稅等問題，呼籲世界各地精英企業到美國設廠生產，並承諾可讓他們
享有１５％的低稅率。但若然他們不在美國生產，產品進口美國時就要繳付關稅。
　
＊美國兩黨兩院正式提案，取消中國最惠國待遇＊
　
　　不過，特朗普上任首日簽署的大量行政命令中，包括指令商務部與及貿易代表，在４月１日
前完成研究取消中國最惠國待遇的可行性。參眾兩院和兩黨議員亦表態響應白宮，正式提出了撤
銷中國永久正常貿易關係的《恢復貿易公平法案》。特朗普形容，美中之間的不平等貿易，比美
歐之間更為嚴重，必須盡快糾正。（ｒｙ）

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