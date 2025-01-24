【提振Ａ股】中人壽：完善耐心資本配套機制，加大長周期考核比重

《經濟通通訊社２４日專訊》中央金融辦、中證監、財政部等聯合發布《關於推動中長期資

金入市工作的實施方案》。《澎湃新聞》引述中國人壽（０２６２８）（滬：６０１６２８）相

關負責人表示，《方案》全面構建長周期考核機制，推動提升權益資產投資比例，對於發揮中長

期資金的資本市場「穩定器」「壓艙石」作用、克服市場短期波動、促進資本市場長期穩健發展

具有重要意義。



上述負責人表示，《方案》對國有保險公司經營績效全面實行三年以上的長周期考核，將引

導險企更加注重穩健經營、長線投資，有助於提高險資配置權益類資產的意願；《方案》允許商

業保險資金作為戰略投資者參與上市公司定增，在參與新股申購、上市公司定增、舉牌認定標準

方面，給予保險資管與公募基金同等政策待遇，有助於保險資金以更多元方式參與優質公司的長

期投資，發揮耐心資本作用，優化戰略投資者結構。



中國人壽集團旗下資產公司相關負責人也表示，將秉持長期投資、價值投資、穩健投資理念

，加快投資能力建設和投資模式創新，為實體經濟增長和發展轉型提供長期資本和耐心資本，助

力資本市場持續健康發展。



具體而言，一是完善耐心資本配套機制，在內部樹立以長期業績為核心的激勵約束機制和創

新容錯機制，加大長周期業績考核比重，切實增強長期投資、價值投資、穩健投資行為的一致性

和穩定性；二是加強重點領域投資，持續優化資金投向、拓展投資領域；三是切實發揮機構投資

者價值發現功能，持續強化投研核心能力建設，不斷提升對投資標的的價值分析、準確定價、價

值提升、風險管控等能力，助力提升資本市場資源配置效率。（ｒｙ）

