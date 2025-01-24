【提振Ａ股】瑞銀料今年萬億保險資金流入Ａ股

《經濟通通訊社２４日專訊》中證監等多部門昨聯合舉行記者會，介紹推動中長期資金入市

詳情，圍繞保險資金、公募基金及資本市場等範疇，瑞銀證券預期，今年Ａ股市場有望迎來合計

約１萬億元（人民幣．下同）的保險資金淨流入，按年料增３５％。至於公募與社保則分別料有

５９００億元及１２００億元。



瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊表示，長線資金入市與市值管理將構成「建設以投資者為

本的Ａ股市場」改革的一體兩面，市值管理改革將提升上市公司質量與股東回報。



根據昨日關於保險資金具體安排，包括力爭大型國有保險公司從今年起每年新增保費３０％

用於投資Ａ股；第二批保險資金長期股票投資試點將在上半年落實，規模不低於１０００億元；

以及延長考核周期等。考慮到債券收益率下行，瑞銀認為存量保險資金對股票的配置比例將穩步

提升，綜合以上內容，今年Ａ股有望迎來約１萬億元保險資金淨流入。



＊公募與社保今年增持Ａ股資金共７１００億＊



公募基金方案明確其持有Ａ股流通市值未來３年每年至少增長１０％，靜態估算下，今年至

２０２７年至少增持Ａ股５９００億、６５００億及７１００億元。由於市場股價可能存在波動

，其實際增持規模將會變化。社保基金方面，假設資產總額以過去１０年９％年化複合增速進一

步增長，且股票配置比例維持４０％，估計將為Ａ股市場今年帶來１２００億元資金淨流入。

（ｒｙ）

