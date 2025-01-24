《中國要聞》丁薛祥：冀荷蘭繼續為中企提供非歧視的營商環境

《經濟通通訊社２４日專訊》據外交部發布消息，當地時間１月２３日，中共中央政治局常

委、國務院副總理丁薛祥在海牙會見荷蘭首相斯霍夫。



丁薛祥表示，近年來，在兩國領導人戰略引領下，雙邊關係始終保持良好發展勢頭。中方願

同荷方一道，進一步增強政治互信，繼續發揚開放務實的合作精神，推動中荷關係穩定發展，助

力兩國加快實現各自發展目標。



丁薛祥強調，中荷都是開放型世界經濟的受益者、支持者。雙方堅持相互尊重、開放合作，

走出了一條互利共贏道路。面對當前層出不窮的風險挑戰，雙方更應加強溝通協調，增進相互了

解，理性客觀看待彼此發展。中國歡迎荷蘭企業擴大對華合作，希望荷方繼續為中國企業提供公

正、公平、非歧視的營商環境，維護雙方共同利益和全球產供鏈穩定暢通，實現優勢互補、共享

機遇、共同發展。今年是中國同歐盟建交５０周年。中方願同歐方加強對話、推進合作，促進中

歐關係健康穩定發展，希望荷方為此發揮建設性作用。



斯霍夫表示，荷中關係對荷方十分重要，願同中方加強坦誠對話溝通，增進理解互信，拓展

水利建設、綠色發展、醫療衛生等各領域務實合作。荷蘭以貿易立國，開放攸關荷蘭的未來。荷

方願同中方一道，維護自由貿易，促進開放合作。（ｒｙ）

