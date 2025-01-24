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AH股新聞

24/01/2025 16:32

《中國要聞》丁薛祥：冀荷蘭繼續為中企提供非歧視的營商環境

　　《經濟通通訊社２４日專訊》據外交部發布消息，當地時間１月２３日，中共中央政治局常
委、國務院副總理丁薛祥在海牙會見荷蘭首相斯霍夫。
　
　　丁薛祥表示，近年來，在兩國領導人戰略引領下，雙邊關係始終保持良好發展勢頭。中方願
同荷方一道，進一步增強政治互信，繼續發揚開放務實的合作精神，推動中荷關係穩定發展，助
力兩國加快實現各自發展目標。
　
　　丁薛祥強調，中荷都是開放型世界經濟的受益者、支持者。雙方堅持相互尊重、開放合作，
走出了一條互利共贏道路。面對當前層出不窮的風險挑戰，雙方更應加強溝通協調，增進相互了
解，理性客觀看待彼此發展。中國歡迎荷蘭企業擴大對華合作，希望荷方繼續為中國企業提供公
正、公平、非歧視的營商環境，維護雙方共同利益和全球產供鏈穩定暢通，實現優勢互補、共享
機遇、共同發展。今年是中國同歐盟建交５０周年。中方願同歐方加強對話、推進合作，促進中
歐關係健康穩定發展，希望荷方為此發揮建設性作用。
　
　　斯霍夫表示，荷中關係對荷方十分重要，願同中方加強坦誠對話溝通，增進理解互信，拓展
水利建設、綠色發展、醫療衛生等各領域務實合作。荷蘭以貿易立國，開放攸關荷蘭的未來。荷
方願同中方一道，維護自由貿易，促進開放合作。（ｒｙ）

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