【數據前瞻】機構料１月中國官方製造業ＰＭＩ持平，繼續擴張

《經濟通通訊社２４日專訊》中國官方及財新１月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）將分別

於下周一（２７日）及下周五（３１日）公布。雖然春節較往年偏早對生產帶來擾動，但在美國

關稅威脅下，中國出口商「搶出口」或繼續提振１月工業活動。據《路透》綜合１８家分析機構

預估中值顯示，中國１月官方製造業ＰＭＩ料持平於５０﹒１，連續第四個月位於擴張區間；另

據９家機構預估中值顯示，財新１月中國製造業ＰＭＩ料持穩於５０﹒５，亦為連續第四個月在

榮枯線上。



華泰證券首席宏觀經濟學家易峘團隊報告稱，截至１月２１日，華泰出口需求日度指數同比

擬合達到２０﹒０％，為近年來最高水平；該指數高頻指標顯示１月出口同比或保持較強增長。

該團隊並指出，春節前工業生產活動有所降溫，新房和二手房成交同比均放緩、但一線城市地產

成交仍偏強。



國盛證券首席經濟學家熊園團隊表示，由於冬季停工、春節假期臨近，生產相關需求有所回

落，包括土地成交、發電耗煤、鋼材表觀需求等等。（ｓｌ）

