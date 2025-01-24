  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

24/01/2025 17:31

【數據前瞻】機構料１月中國官方製造業ＰＭＩ持平，繼續擴張

　　《經濟通通訊社２４日專訊》中國官方及財新１月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）將分別
於下周一（２７日）及下周五（３１日）公布。雖然春節較往年偏早對生產帶來擾動，但在美國
關稅威脅下，中國出口商「搶出口」或繼續提振１月工業活動。據《路透》綜合１８家分析機構
預估中值顯示，中國１月官方製造業ＰＭＩ料持平於５０﹒１，連續第四個月位於擴張區間；另
據９家機構預估中值顯示，財新１月中國製造業ＰＭＩ料持穩於５０﹒５，亦為連續第四個月在
榮枯線上。
　
　　華泰證券首席宏觀經濟學家易峘團隊報告稱，截至１月２１日，華泰出口需求日度指數同比
擬合達到２０﹒０％，為近年來最高水平；該指數高頻指標顯示１月出口同比或保持較強增長。
該團隊並指出，春節前工業生產活動有所降溫，新房和二手房成交同比均放緩、但一線城市地產
成交仍偏強。
　
　　國盛證券首席經濟學家熊園團隊表示，由於冬季停工、春節假期臨近，生產相關需求有所回
落，包括土地成交、發電耗煤、鋼材表觀需求等等。（ｓｌ）

【你點睇？】TikTok美國禁令生效前大批「TikTok難民」湧入小紅書，你認為該現象會否對中美文化交流帶來正面影響？特朗普暫緩禁令後小紅書熱潮會否持續？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

特朗普以模糊對華態度開局

23/01/2025 17:22

大國博弈

高息定存 | 花旗3個月港元定存息加至4厘，信銀國際3.88...

20/01/2025 16:19

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處