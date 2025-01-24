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AH股新聞

24/01/2025 16:32

《汽車新勢力》內地出台指導意見，要求降低新能源車維修使用成本

　　《經濟通通訊社２４日專訊》金融監管總局、工業和信息化部、交通運輸部、商務部聯合發
布關於深化改革加強監管促進新能源車險高質量發展的指導意見。其中提出，合力推動降低新能
源汽車維修使用成本。
　
　　一是豐富維修零配件供給渠道和類型，提升車輛維修和理賠標準化程度，提升新能源汽車維
修經濟性水平。二是鼓勵新能源汽車企業、保險公司通過駕乘操作規範手冊、視頻引導、現場培
訓等方式，引導消費者培養良好用車習慣，推動降低車輛故障率和交通事故發生率。
　
　　三是持續健全以市場為導向、以風險為基礎的費率形成機制，探索建立保險車型風險分級制
度，優化新車型車險定價標準，推動實現新能源汽車數據跨行業合規共享，增強車險定價精准度
和合理性。四是開展新能源汽車安全性經濟性研究，為汽車企業完善產品設計提供建議，推動降
低出險率和維修成本，合力降低新能源汽車全生命周期使用成本。
　
＊探索「車電分離」模式車險產品，優化商業車險基準費率＊
　
　　此外，指導意見提出要豐富商業車險產品。支持保險行業圍繞新能源汽車商業車險保障需求
，創新優化產品供給。研究推出「基本＋變動」新能源車險組合產品，支持新能源網約車根據實
際運營情況靈活投保。研究探索「車電分離」模式汽車商業車險產品，為相關新能源汽車提供科
學合理保險保障。
　
　　指導指見並提出，優化商業車險基準費率。充分發揮行業純風險保費在定價中的基準作用，
完善行業純風險保費測算調整的常態化機制。優化新車型車險定價標準，綜合考慮新車售價、續
航里程、動力性能、安全配置、保險車型風險分級等因素，提升定價精準度和合理性。（ｓｌ）

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