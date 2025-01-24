《中國要聞》網易雲音樂：ＳＭ娛樂單方面不續約，歌曲或月底下架

《經濟通通訊社２４日專訊》今日，網易雲音樂（０９８９９）發布《致韓國ＳＭ歌迷的一

封信》，表示因版權方單方面決定，並通知網易雲音樂不再續約，網易雲音樂很可能不得不於１

月３１日下架韓國ＳＭ娛樂公司旗下全部歌曲內容。



網易雲音樂表示，平台始終十分珍視這些優秀的音樂作品，深知ＳＭ版權內容對於廣大歌迷

無可替代的價值，仍在以最大誠意，繼續通過多途徑、多方面、多渠道的努力，爭取版權續約的

可能。



２０２２年６月，網易雲音樂正式與韓國ＳＭ娛樂公司達成合作，獲得ＳＭ娛樂公司旗下全

量音樂版權授權。公開資料顯示，ＳＭ娛樂公司號稱「亞洲第一造星工廠」，與ＪＹＰ娛樂、

ＹＧ娛樂並稱為韓國三大娛樂公司，ＳＭ娛樂旗下ＨＯＴ、ＳＥＳ、東方神起、Ｓｕｐｅｒ

Ｊｕｎｉｏｒ、少女時代、Ｒｅｄ Ｖｅｌｖｅｔ等藝人享有極高人氣。



公開數據顯示，截至２０２３年底，網易雲音樂月活躍用戶超２﹒０６億人，月付費用戶數

達４４１２萬。行業人士預計，此次版權下架風險或將波及數百萬用戶。ＭＩＤｉＡ報告顯示，

按訂閱用戶計，網易雲音樂目前為全球第六大音樂流媒體服務商，全球市場份額為６﹒１％。

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