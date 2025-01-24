《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒２３％，發改委倡擴大新春節日消費

《經濟通通訊社２４日專訊》內地多個財金部委昨日（２３日）聯合開記者會，宣布推動中

長期資金入市，有機構料新政為Ａ股市場每年帶來逾萬億人民幣增量資金，滬深股市昨日衝高回

落，今早集體低開。滬綜指低開０﹒２３％，報３２２２﹒８８點，深成指低開０﹒３４％，創

業板指低開０﹒４４％。



摩根大通發表報告稱，若險企、養老保險基金、年金和公募基金將它們旗下資產管理總值的

額外５個百分點配置至Ａ股，將額外增加３﹒７萬億元（人民幣．下同）資金流入，只等於Ａ股

總流通市值約５％。不過監管機構鼓勵財富管理公司參與股市，一旦市場情緒好轉，內地居民或

因存息下調而將資金轉配股市，若以上兩者也各增配５個百分點資產到Ａ股，連帶加上基金等流

入Ａ股的資金，總額可達１２﹒８萬億元，即Ａ股總流通市值的１７％。



政府為投資市場添「壓艙石」，同時鼓勵消費市場把握春節商機。國家發改委近日印發通知

，組織各地區、各部門以春節、元宵節等消費旺季為契機，開展２０２５年消費幫扶新春行動，

積極採購幫銷脫貧地區等欠發達地區各類產品和文化旅遊服務。通知稱，要發動幹部職工和廣大

市民擴大節日消費，充分發揮東西部協作、對口支援、行業幫扶等機制作用，通過發放消費券、

積分換購、滿贈滿減等方式，引導社會力量持續擴大脫貧地區農副產品消費。



人民銀行公布，為維護春節前流動性充裕，今日進行２８４０億元１４天期逆回購，今日淨

投放１７９０億元，連續１０個交易日共放水超過２萬億元，達２２６９６億元。不過，人行今

日縮量續作本月到期的中期借貸便利（ＭＬＦ），開展２０００億元ＭＬＦ，中標利率持平２％

。本月１５日到期的ＭＬＦ規模為９９５０億元，即本月人行透過ＭＬＦ淨回籠７９５０億元。



另外，滬深交易所發布春節休市安排，於１月２８日至２月４日休市，２月５日起復市。

（ｒｙ）

