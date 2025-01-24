  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

24/01/2025 09:27

《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒２３％，發改委倡擴大新春節日消費

　　《經濟通通訊社２４日專訊》內地多個財金部委昨日（２３日）聯合開記者會，宣布推動中
長期資金入市，有機構料新政為Ａ股市場每年帶來逾萬億人民幣增量資金，滬深股市昨日衝高回
落，今早集體低開。滬綜指低開０﹒２３％，報３２２２﹒８８點，深成指低開０﹒３４％，創
業板指低開０﹒４４％。
　
　　摩根大通發表報告稱，若險企、養老保險基金、年金和公募基金將它們旗下資產管理總值的
額外５個百分點配置至Ａ股，將額外增加３﹒７萬億元（人民幣．下同）資金流入，只等於Ａ股
總流通市值約５％。不過監管機構鼓勵財富管理公司參與股市，一旦市場情緒好轉，內地居民或
因存息下調而將資金轉配股市，若以上兩者也各增配５個百分點資產到Ａ股，連帶加上基金等流
入Ａ股的資金，總額可達１２﹒８萬億元，即Ａ股總流通市值的１７％。
　
　　政府為投資市場添「壓艙石」，同時鼓勵消費市場把握春節商機。國家發改委近日印發通知
，組織各地區、各部門以春節、元宵節等消費旺季為契機，開展２０２５年消費幫扶新春行動，
積極採購幫銷脫貧地區等欠發達地區各類產品和文化旅遊服務。通知稱，要發動幹部職工和廣大
市民擴大節日消費，充分發揮東西部協作、對口支援、行業幫扶等機制作用，通過發放消費券、
積分換購、滿贈滿減等方式，引導社會力量持續擴大脫貧地區農副產品消費。
　
　　人民銀行公布，為維護春節前流動性充裕，今日進行２８４０億元１４天期逆回購，今日淨
投放１７９０億元，連續１０個交易日共放水超過２萬億元，達２２６９６億元。不過，人行今
日縮量續作本月到期的中期借貸便利（ＭＬＦ），開展２０００億元ＭＬＦ，中標利率持平２％
。本月１５日到期的ＭＬＦ規模為９９５０億元，即本月人行透過ＭＬＦ淨回籠７９５０億元。
　
　　另外，滬深交易所發布春節休市安排，於１月２８日至２月４日休市，２月５日起復市。
（ｒｙ）

【你點睇？】TikTok美國禁令生效前大批「TikTok難民」湧入小紅書，你認為該現象會否對中美文化交流帶來正面影響？特朗普暫緩禁令後小紅書熱潮會否持續？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

以哈停火協議背後的特朗普圖謀

23/01/2025 09:21

大國博弈

高息定存 | 花旗3個月港元定存息加至4厘，信銀國際3.88...

20/01/2025 16:19

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處