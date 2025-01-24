《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒７３％，ＡＩ概念集體走高

《經濟通通訊社２４日專訊》滬深股市早盤低開高走，滬綜指半日收升０﹒７３％，報

３２５３﹒７９點，深成指半日升１﹒１３％，創業板指揚１﹒５％。兩市上午成交７３７２億

元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交減少１７２２億元或１９％。



盤面上，ＡＩ概念集體走高，智譜ＡＩ漲４﹒７％，多模態ＡＩ及ＡＩＧＣ概念均升逾３％

，新致軟件（滬：６８８５９０）、漢得信息（深：３００１７０）升２０％封板。商務部副部

長盛秋平今日在發布會表示，中央經濟工作會議提出要大力提振消費、全方位擴大國內需求。商

務部將培育新型消費，增強消費動能，推動「人工智能＋消費」，發展數字消費、綠色消費、健

康消費。



另外，比亞迪（０１２１１） （深：００２５９４））、吉利（００１７５）及上汽集團

（滬：６００１０４）已經入稟較低級的歐盟司法法庭，挑戰歐盟委員會對其電動車徵收關稅的

決定。上汽早盤漲近４﹒６％，比亞迪Ａ升１％，其他整車股亦走揚，廣汽集團

（滬：６０１２３８）升１﹒５％，長城汽車（滬：６０１６３３）走高１％。



歐委會於去年１０月正式執行對華進口電動車徵收關稅的行動，其中對比亞迪徵收的稅率為

１７％，吉利為１８﹒８％，上汽高達３５﹒３％。這三家公司於周二（２１日）向較低級的司

法法院提出申訴，歐盟執委會表示已知曉這些申訴。（ｒｙ）

