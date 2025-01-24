《Ａ股行情》中美關係前景未明，滬綜指收升０﹒７％兩周連漲

《經濟通通訊社２４日專訊》滬深股市三大指數今日震盪收升，滬綜指揚０﹒７％，收報

３２５２﹒６３點，深成指亦升１﹒１５％，創業板指升１﹒３６％。兩市成交１﹒２２萬億元

（人民幣．下同），較上個交易日縮量１３３３億元或約一成。



回顧全周，中美關係及關稅問題成左右市場的關鍵因素。美國總統特朗普上任首日沒提對華

關稅問題，誰知就職次日他就透露考慮從２月１日起對中國產品加徵１０％關稅，影響Ａ股小幅

下跌。不過，特朗普似乎沒有拿定主意，最新言論又指寧願不對中國徵收關稅，認為美國可以與

中國達成貿易協議。中央為應對外圍風險，六財金部門近日宣布推進險企等中長期資金，中外研

究機構均料將為Ａ股帶來萬億增量資金。Ａ股企穩，連升兩周，滬綜指本周升０﹒３３％。



＊主席落廠視察，鋼鐵板塊獲提振＊



國家主席習近平昨日（２３日）下午到遼寧省本溪市，考察本鋼集團的板材冷軋總廠第三冷

軋廠，察看企業的集控中心和生產線，了解企業加快轉型升級、推進高質量發展等情況。



習近平表示，本鋼是國家老企業，通過鞍鋼重組本鋼，完善現代企業制度，推動產業轉型升

級煥發青春。習近平強調，鋼鐵產業是國家的重要基礎產業，實體經濟是國民經濟的根基所在，

要繼續努力，把短板補上，把結構調優，繼續為中國式現代化多作貢獻。本鋼集團旗下本鋼板材

（深：０００７６１）股價漲停，鋼鐵板塊獲提振，華菱鋼鐵（深：０００９３２）漲８％，寶

鋼股份（滬：６０００１９）升４％，鞍鋼股份（深：０００８９８）升１﹒３％。



板塊方面，軟件服務、互聯網及ＡＩ概念股升幅靠前，白酒及農業種植股收低。個股漲多跌

少，滬深兩市全近３８００隻個股上漲。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３８３２﹒８６ ＋０﹒７７

上證綜合指數 ３２５２﹒６３ ＋０﹒７０ ４８０６﹒８５

上證Ａ股指數 ３４０９﹒０１ ＋０﹒７０

深證成份指數 １０２９２﹒７３ ＋１﹒１５ ７４１３﹒３２

深圳創業板指數 ２１２１﹒８４ ＋１﹒３６

上證Ｂ股指數 ２６５﹒４８ ＋０﹒７４ ０﹒８５

深證Ｂ股指數 １１９８﹒５９ ＋０﹒４０ ０﹒６２

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