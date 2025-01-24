  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Art Month ...
etnet專輯
AH股新聞

24/01/2025 15:07

《Ａ股行情》中美關係前景未明，滬綜指收升０﹒７％兩周連漲

　　《經濟通通訊社２４日專訊》滬深股市三大指數今日震盪收升，滬綜指揚０﹒７％，收報
３２５２﹒６３點，深成指亦升１﹒１５％，創業板指升１﹒３６％。兩市成交１﹒２２萬億元
（人民幣．下同），較上個交易日縮量１３３３億元或約一成。
　
　　回顧全周，中美關係及關稅問題成左右市場的關鍵因素。美國總統特朗普上任首日沒提對華
關稅問題，誰知就職次日他就透露考慮從２月１日起對中國產品加徵１０％關稅，影響Ａ股小幅
下跌。不過，特朗普似乎沒有拿定主意，最新言論又指寧願不對中國徵收關稅，認為美國可以與
中國達成貿易協議。中央為應對外圍風險，六財金部門近日宣布推進險企等中長期資金，中外研
究機構均料將為Ａ股帶來萬億增量資金。Ａ股企穩，連升兩周，滬綜指本周升０﹒３３％。
　
＊主席落廠視察，鋼鐵板塊獲提振＊
　
　　國家主席習近平昨日（２３日）下午到遼寧省本溪市，考察本鋼集團的板材冷軋總廠第三冷
軋廠，察看企業的集控中心和生產線，了解企業加快轉型升級、推進高質量發展等情況。
　
　　習近平表示，本鋼是國家老企業，通過鞍鋼重組本鋼，完善現代企業制度，推動產業轉型升
級煥發青春。習近平強調，鋼鐵產業是國家的重要基礎產業，實體經濟是國民經濟的根基所在，
要繼續努力，把短板補上，把結構調優，繼續為中國式現代化多作貢獻。本鋼集團旗下本鋼板材
（深：０００７６１）股價漲停，鋼鐵板塊獲提振，華菱鋼鐵（深：０００９３２）漲８％，寶
鋼股份（滬：６０００１９）升４％，鞍鋼股份（深：０００８９８）升１﹒３％。
　
　　板塊方面，軟件服務、互聯網及ＡＩ概念股升幅靠前，白酒及農業種植股收低。個股漲多跌
少，滬深兩市全近３８００隻個股上漲。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３８３２﹒８６　　＋０﹒７７　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３２５２﹒６３　　＋０﹒７０　　　　４８０６﹒８５　　
　　上證Ａ股指數　　３４０９﹒０１　　＋０﹒７０　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１０２９２﹒７３　＋１﹒１５　　　　７４１３﹒３２　　
　　深圳創業板指數　２１２１﹒８４　　＋１﹒３６　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　　２６５﹒４８　　＋０﹒７４　　　　　０﹒８５　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１９８﹒５９　　＋０﹒４０　　　　　０﹒６２　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出！全港最齊盛事活動資訊盡在掌握！► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

全球化「大棋局」展開，美俄爭相拉攏中國

26/01/2025 16:33

大國博弈

高息定存 | 花旗3個月港元定存息加至4厘，信銀國際3.88...

20/01/2025 16:19

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處