《Ａ股焦點》機構料新政帶來增量資金入市，券商股受惠近全線升

《經濟通通訊社２４日專訊》中央金融辦、中證監、財政部等聯合印發《關於推動中長期資

金入市工作的實施方案》，其後召開發布會作出工作部署，預期為市場帶來增量資金，多家機構

研報認為券商股短期將受惠於新政。



摩根大通估算，若保險資金、社會保險及養老保險基金等，將旗下資產額外配置５個百分點

於Ａ股，可以為市場帶來３﹒７萬億元（人民幣．下同）資金，僅相當於Ａ股總流通市值約５％

。花旗認為新政策支持可能每年給Ａ股帶來逾萬億元的增量資金。按靜態估算，來自公募基金的

增量資金每年可能超過６２００億；預計來自五大國有險企的增量資金約２０００億元，若非國

有險企跟進，則整個保險業的增量資金貢獻可達６３００億元。



券商板塊午後飄紅，個股近全線升，國泰君安（滬：６０１２１１）漲５﹒６％，海通證

券（滬：６００８３７）升近５％，華鑫股份（滬：６００６２１）升２﹒５％，中國銀河

（滬：６０１８８１）升２％，東方財富（深：３０００５９）、招商證券

（滬：６００９９９）、國聯證券（滬：６０１４５６）、華安證券（滬：６００９０９）等跟

漲。（ｒｙ）

