支付寶：「碰一下錢被隔空盜刷」屬擺拍，部分造謠者被警方懲處

《經濟通通訊社２４日專訊》支付寶「碰一下」支付功能推出後不時流傳有用戶被「隔空盜

刷」，近期甚至有相關短片流傳。支付寶安全中心微博昨晚發出通報指，近期部分自媒體為吸引

眼球和流量，發布擺拍虛假視頻，捏造「使用支付寶碰一下錢被隔空盜刷」等不實內容。經公安

機關依法辦案，部分造謠者已受到應有的懲處。支付寶呼籲消費者勿輕信網絡謠言，並強調互聯

網不是法外之地。



支付寶上載警方對涉事者發出的行政處罰決定書，以及微博帳號「阿科車生活」發出的致歉

聲明。行政處罰決定書內容顯示，該名姓吳博主為博取流量，虛構有人因開通了支付寶碰一碰支

付功能而被人隔空盜刷然後報案追回損失的事件，拍成視頻放上多個網絡平台自媒體帳號流傳，

對支付寶碰一碰支付功能及對網絡秩序造成負面影響。吳已於１月２２日被抓獲歸案。



致歉聲明內容則顯示，博主承認用虛構事件來製造話題，對支付寶造成名譽和商譽上的損害

，並引發社會層面公眾的不安與恐懼，影響正常的網絡輿論與秩序，同時也觸犯了法律底線。該

博主向公眾、警方和支付寶致歉，強調現實並不存在此類盜刷事件，並表示經警方教育，已深刻

認識到網絡不是法外之地，願承擔因事件帶來的損失。



支付寶本月２１日宣布啟動「你敢碰我敢賠」保障計劃，用戶使用支付寶碰一下支付過程中

如發生被盜，經核實後支付寶將作全額賠付。支付寶強調，碰一下支付屬於條碼支付，使用方式

為用戶解鎖手機後輕碰一下商家收款設備進行支付，用戶必須主動解鎖手機才能使用支付寶碰一

下支付，未解鎖手機時不會無故付款。（ｓｌ）

