《中國要聞》字節據報削部分員工福利，停發春節紅包、中秋禮品等

《經濟通通訊社２４日專訊》據內媒報道，字節跳動今日發布內部郵件，調整員工福利政策

，主要包括：２０２５年仍有春節紅包，但２０２６年將停止發放；端午、中秋節禮品，

２０２５年度不再發放；新年、司齡禮品維持不變，繼續在新年、司齡節點提供禮品；下午茶、

零食方面，不再提供下午茶，茶水間在原有零食基礎上免費供應堅果，同時將隨餐水果調整至茶

水間全天供應；販賣機增加酸奶品類，享有補貼後的優惠價格。



＊醫保增社保以外門診及住院自費費用＊



另外，醫療保險方面，在原有基礎上，就診範圍增加指定公立醫院特需部；保障內容擴展到

社保範圍以外的門診（含掛號費）及住院自費費用，無免賠額，公司報銷比例提升至門診７０％

、住院９０％（具體方案將６月續保時公布）。預防性福利方面，在原有基礎上，增加員工預防

性洗牙福利，額度為每人每年３００元（人民幣．下同）；增加子女流感疫苗，額度為每人每年

２００元。



此外，健身方面，在原有基礎上，引入門店分布廣、課程多樣化的健身資源，例如：超級猩

猩北京、上海的基礎課程市場價８９元，員工僅需自付１９元，自付部分根據課程價格有差異；

樂刻市場價１５９－２９９元的月卡，員工僅需自付３０％。（ｓｌ）

