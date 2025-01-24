【聚焦數據】去年全國財政收入增１﹒３％，支出增３﹒６％

《經濟通通訊社２４日專訊》財政部公布，２０２４年，全國一般公共預算收入

２１９７０２億元（人民幣．下同），同比增長１﹒３％。其中，全國稅收收入１７４９７２億

元，同比降３﹒４％；非稅收入４４７３０億元，增長２５﹒４％。



分中央和地方看，中央一般公共預算收入１００４３６億元，同比增長０﹒９％；地方一般

公共預算本級收入１１９２６６億元，增長１﹒７％。



＊去年印花稅收入降三成，房產稅增近１８％＊



主要稅收收入中，國內增值稅６６６７２億元，同比下降３﹒８％。國內消費稅１６５３２

億元，同比增長２﹒６％。企業所得稅４０８８７億元，同比降０﹒５％。個人所得稅

１４５２２億元，同比降１﹒７％。印花稅３４２７億元，同比降９﹒５％，其中證券交易印花

稅１２７６億元，下降２９﹒１％。車輛購置稅２４３０億元，同比降９﹒４％。



土地和房地產相關稅收中，契稅５１７０億元，同比降１２﹒５％；房產稅４７０５億元，

同比增長１７﹒８％；土地增值稅４８６９億元，同比降８％。



＊去年農林水支出增逾１２％，衛生健康支出降９％＊



支出方面，２０２４年，全國一般公共預算支出２８４６１２億元，同比增長３﹒６％。分

中央和地方看，中央一般公共預算本級支出４０７２０億元，增長６﹒５％；地方一般公共預算

支出２４３８９２億元，增長３﹒２％。



主要支出科目中，農林水支出２７０４５億元，同比增長１２﹒４％。債務付息支出

１２８７７億元，同比增長８﹒８％。科學技術支出１１５０５億元，同比增長５﹒７％。社會

保障和就業支出４２１１４億元，同比增長５﹒６％。教育支出４２０７６億元，同比增２％。

衛生健康支出２０３４８億元，同比降９﹒１％。



＊去年國有土地使用權出讓收入同比降１６％＊



全國政府性基金預算收支情況方面，２０２４年，全國政府性基金預算收入６２０９０億元

，同比降１２﹒２％。分中央和地方看，中央政府性基金預算收入４７３４億元，同比增長

７﹒２％；地方政府性基金預算本級收入５７３５６億元，同比下降１３﹒５％，其中，國有土

地使用權出讓收入４８６９９億元，同比下降１６％。



２０２４年，全國政府性基金預算支出１０１４７８億元，同比增長０﹒２％。分中央和地

方看，中央政府性基金預算本級支出４６７９億元，同比下降３﹒５％；地方政府性基金預算支

出９６７９９億元，同比增長０﹒４％，其中，國有土地使用權出讓收入相關支出５０８１２億

元，同比下降８﹒６％。（ｓｌ）

