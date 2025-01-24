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AH股新聞

24/01/2025 13:20

【ＦＯＣＵＳ】侵侵呼籲全球「降息」，日銀即祭１８年最激進加息

　　【ＦＯＣＵＳ】特朗普周四（２３日）在達沃斯論壇就「降息」指點江山，周五（２４日）
即收到來自植田和男的第一個「冷臉」，日本央行祭出１８年最激進加息；下周四（３０日）亦
注定收到來自鮑威爾的第二個「冷臉」，利率期貨顯示聯儲按兵不動概率高達９９﹒５％。盡管
日本隔夜拆借利率一舉升至２００８年１０月以來最高水平，但未來加息路徑才是關鍵。
　
＊加息２５基點，日圓兌美元高見１５５＊
　
　　去年３月結束負利率政策，７月底再意外出手加息１５基點，繼而觸發８月５日全球「黑色
星期一
」，低調、鴿派著稱的日本央行完美展示，何謂「一出手即是王炸」的尾部風險威力。
　
　　盡管首相石破茂就加息的口風「先揚後抑」，不過日本核心通脹時隔１６個月再企上３％，
以及今年「春鬥」加薪幅度料至少４﹒７％，勢進一步鞏固通脹上升勢頭。騎虎難下的日本央行
今早就以８：１通過加息２５基點至０﹒５％的決定。對利率敏感的兩年期、五年期國債殖利率
應聲漲至２００８年底以來最高水平，日圓兌美元高見１５５。
　
＊美國貿易政策、國內經濟料成掣肘＊　　　　
　
　　該行並上調截至２０２６年３月的核心通脹預期至２﹒４％，維持同期ＧＤＰ增１﹒１％預
測。其特別強調，隨著公司最近愈來愈多轉向提高工資，匯率將較過往更有可能影響價格。
　
　　今次加息大有搶在特朗普出招前搶先一步的意味，拋開侵侵昨日在達沃斯論壇的最新喊話，
「我會要求立刻降低利率（ｄｅｍａｎｄ　ｔｈａｔ　ｉｎｔｅｒｅｓｔ　ｒａｔｅｓ　
ｄｒｏｐ　ｉｍｍｅｄｉａｔｅｌｙ），全球各地都當如此」，回想其第一任期時的２０１７年
，直斥日本是造成美國貿易逆差的國家之一，美國與日本的貿易「既不自由，也不互惠」，都令
當時的日本財務大臣麻生太郎和央行行長黑田東彥大為緊張。去年計，日本對美國貿易順差
８﹒６４萬億日圓（約５５６億美元）。
　
　　鑒於此，盡管日本央行指，如果經濟活動和價格前景得以實現，將相應繼續提高政策利率及
貨幣寬鬆程度。但潛在的全球自由貿易放緩、日本去年人均ＧＤＰ排名Ｇ７最尾、國內製造業
ＰＭＩ自去年６月起持續低於榮枯線等，都將制約日本央行未來加息步伐。植田的「任性」能否
持續，且在下午稍後的發言找線索。

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