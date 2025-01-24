《汽車新勢力》特斯拉召回逾１２２萬輛進口及國產電動汽車

《經濟通通訊社２４日專訊》國家市場監督管理總局網站今日發布召回信息顯示，特斯拉（

上海）有限公司、特斯拉汽車（北京）有限公司召回共計１２２﹒５萬輛進口及國產電動汽車。



特斯拉（上海）有限公司、特斯拉汽車（北京）有限公司日前根據相關管理辦法的要求，向

市監總局備案了召回計劃。決定自即日起，召回以下車輛，並將通過掛號信、短信等方式通知相

關車主，安排召回維修事宜：



－ 召回生產日期在２０２３年７月１６日至２０２４年１２月１４日期間的部分進口

Ｍｏｄｅｌ Ｓ、Ｍｏｄｅｌ Ｘ及國產Ｍｏｄｅｌ ３、Ｍｏｄｅｌ Ｙ電動汽車，共計

３３５７１６輛。所涉問題為車輛上電時的反向電流可能損壞行車電腦主板上的電源組件，導致

後視攝像頭功能異常，可能造成倒車影像無法顯示，從而影響駕駛員倒車時的視野，增加車輛發

生碰撞的風險，存在安全隱患。



特斯拉（上海）有限公司、特斯拉汽車（北京）有限公司將通過汽車遠程升級（ＯＴＡ）技

術，免費為召回範圍內的車輛升級至２０２４﹒４４﹒２５﹒３或更高版本軟件，對於無法通過

ＯＴＡ技術升級的車輛，將通過特斯拉服務中心聯繫相關用戶實施召回。無法通過軟件升級解決

該問題的車輛，將免費為客戶更換行車電腦，以消除安全隱患。



－ 召回生產日期在２０２２年１月３日至２０２３年９月２３日期間的部分國產

Ｍｏｄｅｌ ３、Ｍｏｄｅｌ Ｙ電動汽車，共計８７１０８７輛。本次召回範圍內的部分車輛

，因電子助力轉向系統軟件問題，可能觸發轉向助力受限，造成電子助力轉向功能失效，存在安

全隱患。



本次召回是在市監總局啟動缺陷調查情況下開展的。受調查影響，特斯拉（上海）有限公司

將通過ＯＴＡ技術免費為召回範圍內的車輛升級至２０２３﹒３８﹒９或更高版本軟件，對於無

法通過ＯＴＡ技術升級的車輛，將通過特斯拉服務中心聯繫相關用戶實施召回，以消除安全隱患

。（ｓｌ）

