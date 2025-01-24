《神州債市》財政部：１２月全國發行地方政府債券１﹒０９萬億元

《經濟通通訊社２４日專訊》財政部公布，２０２４年１２月，全國發行新增債券４５３億

元（人民幣．下同），其中一般債券２４２億元、專項債券２１１億元。全國發行再融資債券

１０４６０億元，其中一般債券５８１億元、專項債券９８７９億元。合計，全國發行地方政府

債券１０９１３億元，其中一般債券８２３億元、專項債券１００９０億元。



＊去年全年發行地方政府債券近９﹒８萬億元＊



２０２４年１－１２月，全國發行新增地方政府債券４７１９３億元，其中一般債券

７００５億元、專項債券４０１８８億元。全國發行再融資債券５０７４３億元，其中一般債券

１３６７０億元、專項債券３７０７３億元。全國發行地方政府債券合計９７９３６億元，其中

一般債券２０６７５億元、專項債券７７２６１億元。



２０２４年１－１２月，地方政府債券到期償還本金２９８８０億元，其中發行再融資債券

償還本金２５７２４億元、安排財政資金等償還本金４１５６億元；１２月當月到期償還本金

４５９億元。２０２４年１－１２月，地方政府債券支付利息１３５４２億元；其中，１２月當

月地方政府債券支付利息９３１億元。



＊去年末全國地方政府債務餘額４７﹒５萬億元＊



截至２０２４年１２月末，全國地方政府債務餘額４７５３７１億元。其中，一般債務

１６７０１３億元，專項債務３０８３５８億元；政府債券４７３７６６億元，非政府債券形式

存量政府債務１６０４億元。（ｓｌ）

