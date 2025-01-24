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AH股新聞

24/01/2025 15:08

【大國博弈】美國會擬撤中國最惠國特遇，中方轟開歷史倒車

　　《經濟通通訊社２４日專訊》美國參眾兩院的兩黨議員周四提出取消二十多年來美國給予中
國的永久正常貿易關係地位（ＰＮＴＲ，即最惠國待遇）的《恢復貿易公平法案》。中國駐美大
使館發言人劉鵬宇批評，該法案損害中美利益，「一些美國政客試圖倒轉歷史，將中美經貿關係
拖回到冷戰時代」。
　
　　美國總統特朗普在就任當天發布備忘錄，要求內閣評估有關給予中國永久正常貿易關係地位
的立法。阿肯色州共和黨參議員科頓（Ｔｏｍ　Ｃｏｔｔｏｎ）周四在參議院重新提出《恢復貿
易公平法案》（Ｒｅｓｔｏｒｉｎｇ　Ｔｒａｄｅ　Ｆａｉｒｎｅｓｓ　Ａｃｔ），印第安納州
共和黨參議員班克斯（Ｊｉｍ　Ｂａｎｋｓ）為共同提案人。該法案也在眾議院得到了兩黨的支
持，眾議院中國特別委員會主席穆勒納爾（Ｊｏｈｎ　Ｍｏｏｌｅｎａａｒ）與紐約州眾議員索
茲（Ｔｏｍ　Ｓｕｏｚｚｉ）一起介紹了該法案。
　
　　法案稱，將對自中國進口非戰略商品徵收最低３５％的關稅，對戰略商品徵收１００％的關
稅並在五年內分階段實施－－第一年為１０％，第二年為２５％，第四年為５０％，第五年為
１００％。　法案還將終止給予中國等國進口產品的「小額免稅待遇」，即不再設有進口商品價
值低於８００美元門檻就無需繳納關稅的政策。根據該法案，由此產生的稅收收入將用於補償可
能因中國報復措施而受損的農民和製造商，以及採購對潛在軍事衝突至關重要的關鍵軍需品。
（ｓｌ）

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