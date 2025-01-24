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AH股新聞

24/01/2025 07:57

【企業盈警】晨鳴業績變臉料去年暴蝕至少６５億元，上季債務違約

　　《經濟通通訊社２４日專訊》晨鳴紙業（０１８１２）（深：０００４８８）公布，預期截
至去年１２月３１日止年度虧損６５億至７５億元（人民幣．下同），比２０２３年度虧損１２
億元擴大，而晨鳴紙業去年首三季虧損只有７﹒１億元，意味著公司第四季預計虧損額達到
５７﹒９億元至６７﹒９億元；公司料全年扣除非經常性損益後的虧損６５億至７２億元，比
２０２３年度相關虧損１９億元亦顯著擴大，每股虧損２﹒２１至２﹒５６元。
　
　　公司指，期內主要產品價格持續走低，毛利同比下降，部分融資租賃客戶經營不善，出現訴
訟、查封等突發情形，該集團對部分融資租賃客戶加大壞帳準備計提比例，以及受去年四季度主
要生產基地陸續停機檢修影響，產能發揮不理想，產銷量同比出現下滑，對部分資產計提減值準
備。
　
＊債務違約逾１８億，董事長辭職＊
　
　　晨鳴紙業為國內紙業龍頭，公司曾表示，因白卡紙價格持續走低，公司經營虧損嚴重，為減
少虧損，去年１１月份以來公司對部分生產基地進行了限產停產，但後來公司又表示部分生產基
地停產屬臨時停機檢修，晨鳴最新指，目前已恢復產能佔比２３﹒２３％。
　
　　晨鳴紙業由於經營虧損，加上部分金融機構壓縮公司貸款規模，導致公司流動資金緊張，逾
期債務本息金額超過１８億元，佔淨資產１０﹒９１％，部份債權人就逾期債務向法院提起訴訟
並申請財產保全，法院裁定凍結了集團部份銀行帳戶，目前公司被凍結存款累計４５１２萬元。
另值得一提的是，董事長陳洪國稱因個人原因於上季度遞交辭職報告，辭任執行董事、董事長等
職務，公司決定由執行董事胡長青為董事長，任期至第１０屆董事會屆滿之日止。（ｗｈ）

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