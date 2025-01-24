《國企紅籌》中鐵（３９０）新簽合同額上季跌９％，去年跌１２％

《經濟通通訊社２４日專訊》中國中鐵（００３９０）（滬：６０１３９０）公布，去年第
四季新簽合同額約１﹒１８萬億元（人民幣．下同），跌８﹒５％，去年全年新簽合同額２﹒７
萬億元，跌１２﹒４％。
該集團指，去年第四季房地產開發簽約金額２０６﹒７億元，去年簽約金額４３４億元，跌
３７﹒６％，面積約２４６萬平方米。（ｗｈ）
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24/01/2025 08:34
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四季新簽合同額約１﹒１８萬億元（人民幣．下同），跌８﹒５％，去年全年新簽合同額２﹒７
萬億元，跌１２﹒４％。
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３７﹒６％，面積約２４６萬平方米。（ｗｈ）
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