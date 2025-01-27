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AH股新聞

27/01/2025 09:57

《中資異動》深高速（００５４８）跌近８％，料去年少賺最多五成

　　《經濟通通訊社２７日專訊》深高速（００５４８）現價跌７﹒８％，報６﹒４９元，該股
成交約６４１萬股，涉資４１６７萬元。Ａ股（滬：６００５４８）現價１２﹒０７元人民幣，
跌０﹒３元人民幣，或跌２﹒４％，成交３６３６萬元人民幣，涉及３０３萬股。現價Ａ股對Ｈ
股呈溢價╱折讓＋１０２％。
　
　　深高速公布，預期截至去年１２月３１日止年度純利１１﹒６４億至１３﹒９６億元人民幣
，減少約４０％至５０％，扣除非經常性損益後的淨利潤預期約１０﹒５億至１２﹒８３億元人
民幣，減少約４３％至５３％。
　
　　該集團指，去年度，主營業務總體呈穩定發展態勢，業績減少主因２０２３年度因參股企業
聯合置地開發的梅林關更新項目商品房交付確認投資收益，預計去年度該投資收益大幅減少、受
年內經營項目所在地區不利天氣、節假日免費及專項維修費用增加等因素影響，經營利潤有所減
少，以及計提存貨及應收款項等資產的減值。
　
　　現時，恒生指數報２０１８２，升１１６點或升０﹒６％，主板成交近３２０億元。國企指
數報７３６９，升５７點或升０﹒８％。恒生科技指數報４７１２，升５５點或升１﹒２％。即
月期指新報２０２０１，升９７點，高水１９點。即月國指期貨報７３７９，升５４點，高水９
點。即月科指期貨新報４７２１，升６１點，高水１４點。
　
　　上證綜合指數報３２６７，升１５點或升０﹒５％，成交１３６９﹒３７億元人民幣。深證
成份指數報１０２８２，跌１０點或跌０﹒１％，成交２２０８﹒４５億元人民幣。（ｎｗ）

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