【企業盈警】鞍鋼股份（００３４７）料去年虧損擴至７１億人幣

《經濟通通訊社２７日專訊》鞍鋼股份（００３４７）（深：０００８９８）公布，預期截

至去年１２月３１日止年度虧損７１億元（人民幣．下同），比２０２３年虧損３２億元擴大，

扣除非經常性損益之虧損７１﹒９億至３２﹒２５億元，比２０２３年扣除非經常性損益之虧損

３３億元擴大，每股虧損７５﹒８分。



該集團指，去年行業鋼材價格指數持續下跌，同期礦價指數仍在高位盤整，供銷市場價差快

速收窄，進一步壓縮盈利空間。（ｗｈ）

