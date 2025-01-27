【企業盈警】鞍鋼股份（００３４７）料去年虧損擴至７１億人幣

《經濟通通訊社２７日專訊》鞍鋼股份（００３４７）（深：０００８９８）公布，預期截
至去年１２月３１日止年度虧損７１億元（人民幣．下同），比２０２３年虧損３２億元擴大，
扣除非經常性損益之虧損７１﹒９億至３２﹒２５億元，比２０２３年扣除非經常性損益之虧損
３３億元擴大，每股虧損７５﹒８分。
該集團指，去年行業鋼材價格指數持續下跌，同期礦價指數仍在高位盤整，供銷市場價差快
速收窄，進一步壓縮盈利空間。（ｗｈ）
想要獨家投資理財Tips？即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好
27/01/2025 08:44
《經濟通通訊社２７日專訊》鞍鋼股份（００３４７）（深：０００８９８）公布，預期截
至去年１２月３１日止年度虧損７１億元（人民幣．下同），比２０２３年虧損３２億元擴大，
扣除非經常性損益之虧損７１﹒９億至３２﹒２５億元，比２０２３年扣除非經常性損益之虧損
３３億元擴大，每股虧損７５﹒８分。
該集團指，去年行業鋼材價格指數持續下跌，同期礦價指數仍在高位盤整，供銷市場價差快
速收窄，進一步壓縮盈利空間。（ｗｈ）
想要獨家投資理財Tips？即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N