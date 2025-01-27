《國企紅籌》上海石化（０３３８）３２億人幣建大絲束碳纖維項目

《經濟通通訊社２７日專訊》上海石化（００３３８）（滬：６００６８８）公布，投資大

絲束碳纖維異地建設項目，投資總額約３１﹒９６億元人民幣。資金來源為自籌資金。



該集團指，項目投資原絲部分，於上海市金山區公司現有廠區內建設年產６萬噸大絲束原絲

裝置，碳纖維部分方面，於內蒙古自治區鄂爾多斯市蘇里格經濟開發區內建設年產３萬噸大絲束

碳纖維裝置，項目建設期為３年，進一步提高競爭力和可持續發展能力。（ｗｈ）

