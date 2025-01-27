  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

27/01/2025 08:44

《國企紅籌》上海石化（０３３８）３２億人幣建大絲束碳纖維項目

　　《經濟通通訊社２７日專訊》上海石化（００３３８）（滬：６００６８８）公布，投資大
絲束碳纖維異地建設項目，投資總額約３１﹒９６億元人民幣。資金來源為自籌資金。
　
　　該集團指，項目投資原絲部分，於上海市金山區公司現有廠區內建設年產６萬噸大絲束原絲
裝置，碳纖維部分方面，於內蒙古自治區鄂爾多斯市蘇里格經濟開發區內建設年產３萬噸大絲束
碳纖維裝置，項目建設期為３年，進一步提高競爭力和可持續發展能力。（ｗｈ）

想要獨家投資理財Tips？即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

特朗普以模糊對華態度開局

23/01/2025 17:22

大國博弈

高息定存 | 花旗3個月港元定存息加至4厘，信銀國際3.88...

20/01/2025 16:19

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處