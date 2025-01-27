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AH股新聞

27/01/2025 15:51

《駐京專電》春節團拜會舉行，習近平：推動經濟向好防範外部衝擊

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》中共中央、國務院上午在人民大會堂舉行
２０２５年春節團拜會。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表講話，代表黨中
央和國務院，向全國各族人民，向香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞和海外
僑胞拜年。習近平指出，２０２５年是「十四五」規劃收官之年。進一步全面深化改革，擴大高
水平對外開放，防範化解重點領域風險和外部衝擊，推動經濟持續回升向好，保持社會和諧穩定
，縱深推進全面從嚴治黨。將制定「十五五」規劃建議，向著宏偉目標接續奮進。
　
　　習近平表示，即將過去的甲辰龍年，是我們振奮龍馬精神、歷經風雨彩虹的一年。一年來，
面對複雜嚴峻形勢，我們沉著應變、綜合施策，攻堅克難、砥礪奮進，中國式現代化邁出新的堅
實步伐。過去一年，有效落實各項存量政策，加力推出一攬子增量政策，促進經濟回暖向好。科
技創新和產業創新成果豐碩，新質生產力穩步發展。區域協調發展、城鄉融合發展展現新面貌。
放眼全球，中國仍然是世界經濟增長的重要引擎。
　
＊以蛇行千里的勁頭，書寫中國式現代化新篇章＊
　
　　習近平指出，在中華文化，蛇是靈性、智慧和生命力的象徵，寓意著豐收、吉祥和福瑞。乙
巳蛇年，希望全國各族人民以蛇行千里的勁頭，堅定信心、滿懷希望，開拓進取、頑強奮鬥，共
同書寫中國式現代化新篇章。
　

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