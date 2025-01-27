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AH股新聞

27/01/2025 10:10

《駐京專電》公安部：涉嫌誘騙王星到緬甸疑犯「顏十六」被捕回國

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》中國公安部公布，涉嫌誘騙演員王星到緬
甸的疑犯顏某磊（網名：顏十六）被捕，周六（２５日）回國。
　
　　公安部指出，近期多名中國公民被騙至泰緬邊境後遭非法拘禁、從事電訊網絡詐騙等案件引
發社會關注。公安部對此高度重視，派出工作組赴境外開展工作。經公安部工作組和中國駐泰國
使館全力工作，在泰國執法部門協助下，相關案件的重要犯罪疑犯，網名「顏十六」的男子到案
，並在周六晚回國。公安機關正全力開展案件偵辦工作。
　
　　日前，中泰警方已聯手抓獲１２名境內外犯罪嫌疑人。公安部有關負責人稱，公安機關將認
真貫徹落實全國打擊治理電訊網絡詐騙工作視頻會議精神，以更大的決心和力度，深化國際執法
合作，加強與相關國家協調配合，全力緝捕違法犯罪嫌疑人，協調解救被困人員，最大限度壓縮
跨境犯罪生存發展空間，保護中國公民人身財產安全。
　
　　２０２４年１２月２９日，王某在微信群中看到一則赴泰國曼谷拍攝影片的通告，遂根據通
告內容添加副導演「顏十六」微信，溝通赴泰國曼谷拍戲事宜。２０２５年１月３日凌晨，王某
抵達泰國曼谷機場後，乘坐「顏十六」安排的車輛經泰緬邊境被送入緬甸妙瓦底「阿波羅」園區
，隨後又被販賣至「環亞」「凱旋」等多個電詐園區。

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