《駐京專電》交通部：春運以來區域人員流動量超３０億人次

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》交通運輸部表示，今年春運以來全國出行

總量再創歷史同期新高，從１月１４日春運開啟到今天，全社會跨區域人員流動量預計超３０億

人次，客流從中心城市向中小城市流動。



中國民航局消息，今天，預計飛行航班１８９５８班。春運前１３天（１４日到２６日），

民航旅客運輸量日均２２７﹒０１萬人次，較２０２４年增長８﹒２３％；航班正常率

９２﹒３０％，較２０２４年提高９﹒６５個百分點。

