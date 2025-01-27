  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

27/01/2025 10:31

《駐京專電》交通部：春運以來區域人員流動量超３０億人次

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》交通運輸部表示，今年春運以來全國出行
總量再創歷史同期新高，從１月１４日春運開啟到今天，全社會跨區域人員流動量預計超３０億
人次，客流從中心城市向中小城市流動。
　
　　中國民航局消息，今天，預計飛行航班１８９５８班。春運前１３天（１４日到２６日），
民航旅客運輸量日均２２７﹒０１萬人次，較２０２４年增長８﹒２３％；航班正常率
９２﹒３０％，較２０２４年提高９﹒６５個百分點。

樂本健【活力健康 迎新年】維柏健B+C維他命 激抵買低至$99► 了解詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

特朗普以模糊對華態度開局

23/01/2025 17:22

大國博弈

高息定存 | 花旗3個月港元定存息加至4厘，信銀國際3.88...

20/01/2025 16:19

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處