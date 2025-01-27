《駐京專電》交通部：春運以來區域人員流動量超３０億人次

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》交通運輸部表示，今年春運以來全國出行
總量再創歷史同期新高，從１月１４日春運開啟到今天，全社會跨區域人員流動量預計超３０億
人次，客流從中心城市向中小城市流動。
中國民航局消息，今天，預計飛行航班１８９５８班。春運前１３天（１４日到２６日），
民航旅客運輸量日均２２７﹒０１萬人次，較２０２４年增長８﹒２３％；航班正常率
９２﹒３０％，較２０２４年提高９﹒６５個百分點。
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27/01/2025 10:31
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》交通運輸部表示，今年春運以來全國出行
總量再創歷史同期新高，從１月１４日春運開啟到今天，全社會跨區域人員流動量預計超３０億
人次，客流從中心城市向中小城市流動。
中國民航局消息，今天，預計飛行航班１８９５８班。春運前１３天（１４日到２６日），
民航旅客運輸量日均２２７﹒０１萬人次，較２０２４年增長８﹒２３％；航班正常率
９２﹒３０％，較２０２４年提高９﹒６５個百分點。
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