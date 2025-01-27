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AH股新聞

27/01/2025 11:08

《行業數據》工信部：去年電信業務收入同比增３﹒２％

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》工信部發布的《２０２４年通信業統計公
報》顯示，２０２４年電信業務收入累計完成１﹒７４萬億元（人民幣．下同），比上年增長
３﹒２％。
　
　　統計公報數據顯示，完成固定互聯網寬帶接入業務收入２７６３億元，比上年增長５﹒５％
；完成移動數據流量業務收入６２８９億元，比上年下降１﹒５％；完成包括雲計算、大數據、
移動物聯網、數據中心等在內的新興業務收入４３４８億元，比上年增長１０﹒６％；完成固定
語音和移動語音業務收入１７６﹒１億元和１０９３億元，比上年分別下降４﹒９％和１％。
　
　　２０２４年電信業務保持穩步增長，按照上年價格計算的電信業務總量同比增長１０％。其
中，以雲計算、大數據、物聯網、數據中心等為主的新興業務收入比重已升至四分之一，同比增
長１０﹒６％，對電信業務收入增長貢獻率達７８％。
　
　　移動電話用戶規模持續提升。截至２０２４年底，全國移動電話用戶總數達到１７﹒９億戶
，其中５Ｇ移動電話用戶超過１０億戶，佔移動電話用戶的５６﹒７％。５Ｇ網絡建設實現深度
覆蓋，５Ｇ基站達到４２５﹒１萬個，平均每萬人擁有５Ｇ基站３０﹒２個。

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