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AH股新聞

27/01/2025 10:31

《駐京專電》李強與外國專家新春座談，擴大科技開放深化聯合科研

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》國務院總理李強與外國專家舉行新春座談
會時表示，中國一貫主張加強國際溝通對話，鼓勵開展中外各層級、各方面交流往來，推動互學
互鑒，促進民心相通。我們將繼續堅持開放包容，積極促進各領域國際交流，推動各方通過坦誠
對話、友好協商，化解矛盾分歧，共促和平發展。中國將繼續擴大科技開放，拓展和深化聯合科
研，深度參與全球科技治理，同各國一道合作解決實際問題，攜手應對全球挑戰。
　
　　他強調，中國將繼續堅持開放包容，積極促進各領域國際交流，推動各方通過坦誠對話、友
好協商，化解矛盾分歧，共促和平發展。
　
　　來自英國、波蘭、馬里、羅馬尼亞、德國、巴基斯坦等國的專家圍繞科技創新、經貿合作、
人文交流、國際傳播、人才培養等作了發言。
　
　　李強指出，當今世界並不安寧，國際環境愈複雜，愈需要各國敞開胸懷、溝通對話。這些年
，隨著大數據、物聯網、人工智能等技術迅猛發展，各國人員往來、訊息交互愈來愈便捷頻繁，
全球化進程不可逆轉。
　
　　李強並提到，隨著新一輪科技革命和產業變革深入發展，科學研究的複雜性、系統性顯著增
強，開放合作是大勢所趨和必然選擇。中國將繼續擴大科技開放，拓展和深化聯合科研，深度參
與全球科技治理，同各國一道合作解決實際問題，攜手應對全球挑戰。
　
　　他說，中國開放的大門將始終向各國人才敞開。中國政府將進一步優化相關政策，提升服務
保障水平，搭建更多國際交流合作平台，為外國人才來華幹事創業、施展才華持續營造良好條件

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