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AH股新聞

27/01/2025 11:59

【聚焦數據】商務部：去年對外非金融類直投美元計較上年增１１％

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》商務部發布，２０２４年對外非金融類直
接投資１４３８﹒５億美元　較上年增長１０﹒５％。對東盟地區投資增長較快，較上年增長
１２﹒６％，主要投向新加坡、印度尼西亞、泰國等國。從行業看，主要流向租賃和商務服務業
、製造業、批發零售業。
　
　　中國企業在「一帶一路」共建國家非金融類直接投資３３６﹒９億美元，較上年增長
５﹒４％，對外承包工程新簽合同額２３２４﹒８億美元，完成營業額１３８７﹒６億美元，分
別佔總額的８７％和８３﹒６％，通過持續深化同共建國家的務實合作，為高質量共建「一帶一
路」作出積極貢獻。
　
　　２０２４年，對外承包工程完成營業額１６５９﹒７億美元，較上年增長３﹒１％，新簽合
同額２６７３億美元，較上年增長１﹒１％，創歷史新高。綠色基建合作深入發展，節能環保清
潔項目新簽合同額４９２﹒６億美元，增長１２﹒７％。
　
　　２０２４年派出各類勞務人員４０﹒９萬人，較上年增長１７﹒９％，在外各類勞務人員
５９﹒４萬人，集中在建築、交通運輸、倉儲和郵政業，為保障就業、促進鄉村振興發揮了重要
作用。

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