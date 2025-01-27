【數據解讀】全年工業企業利潤仍降，統計局：增量政策下持續恢復

《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局公布，２０２４年１２月，規模以上工業企業利

潤由１１月同比下降７﹒３％轉為增長１１％；營業收入同比增長４﹒２％，較１１月份加快

３﹒７個百分點。



國家統計局工業司統計師于衛寧解讀數據時表示，雖然２０２４年規模以上工業企業利潤仍

處下降區間，但在一攬子增量政策及時出台後，工業企業效益呈現持續恢復態勢。下階段，要全

方位擴大國內需求，加快形成新質生產力，推動工業企業效益回升向好。



分項指數中，高技術製造業凸顯發展動力。去年工業新動能加快發展，帶動高技術製造業利

潤較上年增長４﹒５％，高於規上工業平均水平７﹒８個百分點，拉動規上工業利潤增長０﹒８

個百分點。高端裝備製造行業中，光電子器件製造、航天器及運載火箭製造等行業利潤較上年分

別增長６６﹒９％、１３﹒４％；智能化領域中，智能無人飛行器製造、智能車載設備製造、可

穿戴智能設備製造等行業利潤分別增長１６４﹒７％、１１２﹒８％、３７﹒７％；綠色製造方

面，鋰離子電池製造行業增長４８﹒５％。



此外，裝備製造業「壓艙石」作用明顯。去年裝備製造業的８個行業中有５個行業利潤實現

增長，有６個行業利潤較１－１１月份改善，為規上工業利潤恢復提供重要支撐。（ｌｃ）

