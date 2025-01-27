【聚焦數據】去年上海人民幣貸款增加１﹒１萬億，個人房貸大增

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２７日上海專電》人民銀行上海總部公布的數據顯示，截至

２０２４年１２月末，去年全年上海地區人民幣貸款增加１﹒１萬億元，同比多增２６９２億元

。１２月單月，人民幣貸款增加１４５５億元，同比多增３９８億元（人民幣．下同）。



從結構上看，２０２４年，反映個人住房貸款增長情況的住戶部門中長期貸款新增規模達到

３４５１億元，遠超２０２３年的２８９億元，企（事）業單位貸款增幅不如上年。



分部門看，２０２４年上海住戶部門貸款增加３９５０億元，其中，短期貸款增加４９９億

元，中長期貸款增加３４５１億元；企（事）業單位貸款增加５０６１億元，其中，短期貸款減

少５５４億元，中長期貸款增加３８８０億元，票據融資增加１６２９億元；非銀行業金融機構

貸款增加１９９億元。



存款方面，２９２４年上海人民幣存款增加１﹒４９萬億元，同比多增１６１１億元。



其中，住戶存款增加５５９１億元，同比少增１８４１億元；非金融企業存款增加３０３４

億元，同比少增２２０億元；財政性存款增加１８１億元，同比少增４８９億元；非銀行業金融

機構存款增加４８１７億元，同比多增４５４３億元。



個人存款方面，２０２４年全年上海人民幣個人存款中定期存款和大額存單分別增加

５２１１億元和４５３億元，同比分別少增２１０３億元和５５７億元；活期存款增加１０８６

億元，同比多增１９８４億元；通知存款和結構性存款分別減少１１３４億元和１５９億元，同

比分別多減８５１億元和３３４億元。

