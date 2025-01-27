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AH股新聞

27/01/2025 11:48

【數據解讀】統計局：春節因素影響ＰＭＩ回落，但預期指數明顯升

　　《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局公布，受春節假日臨近、企業員工集中返鄉等因素
影響，１月國內製造業採購經理指數為４９﹒１％，環比下降１個百分點；非製造業商務活動指
數為５０﹒２％，環比下降２個百分點，仍高於臨界點；綜合ＰＭＩ產出指數為５０﹒１％，顯
示經濟總體產出繼續保持擴張。
　
　　國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀數據時表示，１月製造業採購經理指數回
落，但預期指數明顯回升。
　
　　分項指數中，受春節因素影響，生產指數和新訂單指數分別為４９﹒８％和４９﹒２％，環
比下降２﹒３和１﹒８個百分點，製造業生產和市場需求有所放緩。
　
　　從行業看，金屬製品、專用設備、鐵路船舶航空航天設備等行業兩個指數均高於５１﹒５％
，位於擴張區間；食品及酒飲料精制茶、紡織、有色金屬冶煉及壓延加工等行業兩個指數均低於
臨界點，產需活躍度偏弱。
　
　　大型企業產需指數持續高於臨界點。大、中、小型企業ＰＭＩ分別為４９﹒９％、
４９﹒５％和４６﹒５％，環比下降０﹒６、１﹒２和２個百分點。從產需看，大型企業生產指
數和新訂單指數分別為５１﹒３％和５０﹒６％，持續位於擴張區間；中、小型企業生產指數和
新訂單指數較上月回落。
　
　　企業預期回升明顯。生產經營活動預期指數為５５﹒３％，環比上升２個百分點，升至較高
景氣區間，表明多數製造業企業對節後市場發展信心增強。
　
　　非製造業商務活動指數繼續高於臨界點。其中，服務業商務活動指數為５０﹒３％，環比下
降１﹒７個百分點，服務業擴張放緩。
　
　　從行業看，在春節效應帶動下，與居民出行消費相關的道路運輸、住宿、餐飲、生態保護及
公共設施管理等行業商務活動指數升至擴張區間，市場活躍度有所增強；航空運輸、郵政、電信
廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融服務等行業商務活動指數繼續位於５５％以上較高景氣區間
，業務總量保持較快增長。
　
　　建築業景氣季節性回落。受春節假日臨近及冬季低溫天氣等因素影響，建築業進入傳統淡季
，商務活動指數為４９﹒３％，降至臨界點以下。（ｌｃ）

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