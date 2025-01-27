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AH股新聞

27/01/2025 12:03

《神州金融》去年國內１３７個新能源車系車險賠付率超１００％

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中國精算師協會和中國銀行保險信息技術管理上周五（２４日
）發布的數據顯示，去年中國保險業共承保新能源車系２７９５個，其中賠付率超過１００％的
高賠付車系有１３７個，其中客車９９個、貨車３８個。
　
　　數據顯示，２０２４年，中國保險行業承保新能源汽車３１０５萬輛，保費收入１４０９億
元（人民幣．下同），提供風險保障金額１０６萬億元，承保虧損５７億元，呈現連續虧損。
　
　　精算師協會、中國銀保信有關負責人表示，出於維修成本較高、出險率較高、部分車險價格
與車輛使用性質錯配、部分車險價格與車輛風險不匹配等原因，新能源車險階段性出現賠付率高
及虧損現象。可通過降低維修成本、優化車輛設計製造、加強跨行業數據共享、引導消費者培養
良好用車習慣等方式，推動降低新能源車險運行成本。
　
　　下一步，精算師協會、中國銀保信將繼續推動跨行業溝通與數據共享，持續跟蹤分析新能源
車險有關賠付情況，根據實際需要，在必要時公布賠付率超過１００％的有關具體車系信息，及
時回應社會關切，提高新能源車險保障能力和服務水平，助力新能源汽車產業高質量發展。
（ｌｃ）

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