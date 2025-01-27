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AH股新聞

27/01/2025 15:31

《駐滬專電》國內智駕行業進入淘汰賽階段，縱目科技停發工資

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２７日上海專電》內地又一家智能駕駛企業陷入困境。據《
財新網》報道，縱目科技上周五（２４日）仍然未能向員工發放２０２４年１２月的薪水。當日
，縱目科技創始人唐銳對維權員工回應稱，管理層正在想辦法，但短期內恐難有新的融資到帳，
員工公積金、社保也暫時無法繳納。
　
　　到了昨日下午，縱目科技在線上召開臨時全員大會。針對員工面臨的社保斷檔問題，唐銳建
議，員工可以在離職後找第三方解決社保問題。
　
　　此前，縱目科技的薪資發放已出現異常。按照慣例，縱目科技每月１０日發放上月工資，但
２０２４年１１月１０日時，公司就宣布，１０月的薪資推遲到１１月２５日發放。至１１月
２５日，公司又稱，業務表現未達預期，自當月起停發工資，只發基本生活費。當時，公司還向
員工稱，２０２５年１月底，新的融資就會到帳，屆時公司會補齊員工薪資。
　
　　可是最後融資沒有落地，公司處境也愈發艱難。唐銳昨日在員工大會上稱，公司還在和寧波
一家上市公司對接併購，另外正在溝通股東方東陽國投給予幫助。「我們原本希望春節前能夠有
一筆融資到帳，幫大家解決社保問題，很遺憾最終沒有實現。」唐銳說。
　
　　縱目科技成立於２０１３年，總部位於上海張江，主要從事汽車智能駕駛系統的研發、生產
及銷售。創始人唐銳為美國籍，本科和研究生均畢業於清華大學電子工程系，此前在芯片行業工
作多年。
　
　　２０１６年，縱目科技的輔助駕駛產品在吉利博越車型搭載上車，實現量產。後來，縱目科
技還與理想汽車、一汽紅旗、長安汽車等車企達成合作。
　
　　然而，到了２０２３年，隨著國內智能駕駛供應商的競爭日益升溫。縱目科技的市場份額逐
漸減少。在輔助駕駛領域，目前和縱目科技保持合作的客戶只剩下長安汽車。
　
　　縱目科技曾在２０２２年衝刺科創板，最終折戟。２０２４年３月，縱目科技又轉向尋求港
股上市，當年９月末再度宣告失敗。

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