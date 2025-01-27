《中國要聞》兩部門：推動省內異地住院費用納入按病種付費管理

《經濟通通訊社２７日專訊》國家醫保局辦公室、財政部辦公廳發布通知，提出在２０２５

年底前，國內所有省份要將省內異地住院直接結算費用納入就醫地按病種付費管理，包括按病組

（ＤＲＧ）付費和病種分值（ＤＩＰ）付費兩種形式。（ｌｃ）

