  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
秋天養生食療
etnet專輯
AH股新聞

27/01/2025 17:25

《國企紅籌》上海醫藥擬斥十億人幣參設上海生物醫藥併購合夥企業

　　《經濟通通訊社２７日專訊》上海醫藥（０２６０７）（滬：６０１６０７）公布，公司擬
作為有限合夥人之一參與設立上海生物醫藥併購股權投資合夥企業（有限合夥），擬出資金額為
１０億元（人民幣．下同）。
　
　　該生物醫藥併購基金有限合夥人包括：上海醫藥、國投先導、東富龍、君實生物、鎂信健康
、新華保險、工銀安盛人壽、浦東引領區基金、張江科技、興嘉二期、馬陸發展及中贏創新；以
及兩名普通合夥人包括上海資本及ＧＰ２；另有特別有限合夥人ＳＬＰ，合共出資５０﹒１億元
（人民幣．下同）。
　
　　投資方向為上海生物醫藥產業發展規劃的重點領域，包括生物製藥、創新中藥、高端醫療器
械、先進裝備及材料、新型服務及創新業態等。擬對創新藥物及高端製劑、高端醫療器械、生物
技術、高端製藥裝備等生物醫藥相關領域的投資的比例不低於生物醫藥併購基金實繳出資額總額
的７０％。
　
　　公司作為上海市生物醫藥行業優質「鏈主」企業，參與組建設立生物醫藥併購基金，對上海
市生物醫藥產業及公司未來的高品質發展極具戰略意義。生物醫藥併購基金將成為促進產業鏈集
聚整合、推動產業轉型升級、拓寬資本退出通道的重要工具，可為上海加快打造全球生物醫藥研
發經濟和產業化高地提供重要支撐。（ｋｌ）

【你點睇？】高拔陞指醫管局將採購內地醫療儀器配合政府節流，你是否支持？► 立即投票

返回AH股新聞

上一篇新聞︰27/01/2025 17:39  《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

下一篇新聞︰27/01/2025 17:12  【內房困局】深圳國資委：有足夠「子彈」支持萬科穩健發展

其他AH股新聞
More

27/01/2025 17:58  【人行操作】人行１月１﹒７萬億買斷式逆回購，無開展國債買賣

27/01/2025 17:48  《神州債市》內地去年發債７９萬億，外資託管餘額４﹒２萬億

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

特朗普以模糊對華態度開局

23/01/2025 17:22

大國博弈

高息定存 | 花旗3個月港元定存息加至4厘，信銀國際3.88...

20/01/2025 16:19

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處