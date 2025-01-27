《國企紅籌》上海醫藥擬斥十億人幣參設上海生物醫藥併購合夥企業

《經濟通通訊社２７日專訊》上海醫藥（０２６０７）（滬：６０１６０７）公布，公司擬

作為有限合夥人之一參與設立上海生物醫藥併購股權投資合夥企業（有限合夥），擬出資金額為

１０億元（人民幣．下同）。



該生物醫藥併購基金有限合夥人包括：上海醫藥、國投先導、東富龍、君實生物、鎂信健康

、新華保險、工銀安盛人壽、浦東引領區基金、張江科技、興嘉二期、馬陸發展及中贏創新；以

及兩名普通合夥人包括上海資本及ＧＰ２；另有特別有限合夥人ＳＬＰ，合共出資５０﹒１億元

（人民幣．下同）。



投資方向為上海生物醫藥產業發展規劃的重點領域，包括生物製藥、創新中藥、高端醫療器

械、先進裝備及材料、新型服務及創新業態等。擬對創新藥物及高端製劑、高端醫療器械、生物

技術、高端製藥裝備等生物醫藥相關領域的投資的比例不低於生物醫藥併購基金實繳出資額總額

的７０％。



公司作為上海市生物醫藥行業優質「鏈主」企業，參與組建設立生物醫藥併購基金，對上海

市生物醫藥產業及公司未來的高品質發展極具戰略意義。生物醫藥併購基金將成為促進產業鏈集

聚整合、推動產業轉型升級、拓寬資本退出通道的重要工具，可為上海加快打造全球生物醫藥研

發經濟和產業化高地提供重要支撐。（ｋｌ）

