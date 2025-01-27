《ＥＳＧ》富達調查：Ａ股小股東更積極表態，惟參與率增幅放緩

《環富通基金頻道２７日專訊》中國內地小股東對積極擁有權（Ａｃｔｉｖｅ

Ｏｗｎｅｒｓｈｉｐ）的意識持續提升，富達國際發表最新一份中國盡職治理報告顯示，儘管出

席股東會參與投票的小股東增幅放緩，惟愈來愈多小股東透過投票對關注議題表態。這項調查每

兩年進行一次，由富達與紫頂股東服務合作進行，旨在了解中國內地投資者如何行使投票權。這

次發表的第三份報告，分析６００多家上市公司舉行的５０００多場股東大會，以及會上合共約

４﹒６萬項決議案之表決結果。



前兩份調查報告的結果顯示，中國內地投資者在盡職治理方面發展顯著。這次發表的報告顯

示，出席股東大會並參與投票的小股東增幅雖放緩，但投資者在行使投票權方面進步顯著，小股

東對具爭議性決議案的關注度提升，並且更積極透過投票對相關決議案表態。同時，調查顯示中

國內地上市公司更有效地披露資訊。



＊股權集中致參與率增幅放緩，惟投票更針對特定議題＊



觀察小股東的投票行為，有助了解投資者如何行使其權利，及盡職治理如何在市場發揮更廣

泛的影響力。在中國內地市場，過去兩年股東會的小股東參與投票率持續增加惟增幅收窄，

２０２２－２０２３年小股東平均出席率增幅較２０２０－２０２１年提升０﹒８５％，約為往

年增幅１﹒６７％之一半。



小股東參與率增速放緩的主因有二，一為Ａ股企業的股權高度集中，而控股股東持股３０％

以上公司的佔比下降速度減慢。２０２２－２０２３年Ａ股市場中，第一大股東持股比例低於

３０％的上市公司數目僅較２０２０－２０２１年增加０﹒８１％，往年的增幅為３﹒０４％。

上市企業的股權集中度減少速度愈慢，小股東影響力的提升進程愈慢，導致小股東參與股東會的

意欲下降。其二，Ａ股市場內積極履行盡職治理的股東數目增長停滯不前。機構投資者往往視盡

職治理為投資策略的一部分，尤其是海外機構投資者。然而，外資持有Ａ股的規模佔市場總值的

比例，自２０２１年以來持續下降。



儘管參與股東會的小股東增幅放緩，但這次調查結果也顯示，小股東更針對特定議題表示反

對意向。２０２４年上半年獲得大量反對或棄權票的「具爭議性」決議案比例上升至

２５﹒２８％，相較２０２２年的２０﹒９３％及２０２３年的２３﹒８６％。



＊或需監管機構提供更明確指引，鼓勵投資者投票＊



富達國際可持續投資副總監張庭瑋表示，自七年前開始研究Ａ股市場盡職治理發展，期間投

資者更積極參與，小股東成為一股不可忽視的力量。在股東會上參與投票的小股東數目持續增加

，儘管增速趨向放緩。與此同時，小股東投票反對具爭議性議題的意欲持續增強。考慮到中國內

地市場股權集中的情況，小股東此等進步，對Ａ股市場的盡職治理發展具重大意義。



然而，目前可能已達到投資者由下而上推動管理層改進的樽頸，下一階段或需監管機構自上

而下提供更明確的指引。在監管機構提供較多指引的範疇，如可持續發展報告，可明顯看到企業

的進步。監管機構推動或可以在盡責管理方面帶來相似的成效。事實上，中國內地市場已就引入

盡職治理守則進行大量討論。有關當局和業界組織正強烈呼籲推動更系統化的投票及參與管理渠

道，體現盡職治理守則的精神。監管機構適時推動，應可鼓勵更多投資者行使投票權。



＊在ＡＧＭ前披露資訊比例上升，惟仍有很大改善空間＊



另一個顯著進步的調查結果為，Ａ股公司不斷提升與股東溝通的水平，促進中國內地的盡職

治理發展。在股東周年大會（ＡＧＭ）之前發布股東周年大會通告，可讓投資者有效地評估決議

案，而毋須花費數小時仔細查閱各項資訊。愈來愈多中國內地公司以此方式助股東於投票前作更

充分的準備，以作出明智的投票決定。在股東周年大會前透過發布股東周年大會通告披露資訊的

Ａ股公司比例，２０２０年和２０２１年的比率均低於６０％，２０２２年微升至６１﹒９１％

、２０２３年６２﹒７８％，２０２４年再升至６３﹒２％。



張庭瑋指，中國內地的盡職治理在深度和廣度上，仍然有很大的改善空間。過去數年，中國

內地上市公司持續改善信息披露，２０２４年的一系列新政策指引和法規可能成為一個轉捩點，

這不僅提高透明度，也擴闊小股東的參與渠道。中央金融辦和中國證監會最近聯合印發的《關於

推動中長期資金入市的指導意見》中，鼓勵上市公司加強與機構投資者溝通。預期指導意見發表

後，中國內地市場的盡職治理發展步伐將進一步加快。在愈來愈積極參與的機構投資者助力下，

盡職治理有望成為創造中國內地市場長期價值的催化劑。富達國際期望透過建設性的盡職治理工

作，如積極互動溝通及參與協作，推動企業作出正向改變，在市場發揮一定作用。（ｗａ）

