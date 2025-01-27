《神州頭條》財經報章頭版摘要：第二批險資長期股票投資試點落地

《經濟通通訊２７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



推動資本市場指數化投資規模和比例明顯提升

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中證監近日發布《促進資本市場指數化投資高質量發展行動方案》。《行動方案》堅持目標導向

、問題導向，持續加強優質指數供給，不斷豐富指數產品體系，加快優化指數化投資生態，強化

全鏈條監管和風險防範安排，著力推動資本市場指數與指數化投資高質量發展。



新增５２０億元長錢，險資入市提速

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國家金融監督管理總局近日已批復開展第二批保險資金長期股票投資試點，規模為５２０億元（

人民幣．下同）。



建立長周期考核機制，年金基金入市根基將夯實

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「加快出台企業年金基金三年以上長周期業績考核指導意見」「逐步擴大企業年金覆蓋範圍」「

鼓勵企業年金基金管理人開展差異化投資」??《關於推動中長期資金入市工作的實施方案》對

企業年金入市作出相關部署。專家認為，《方案》提出的相關舉措，將打破企業年金基金入市堵

點，有力引導企業年金基金等長線資金進入Ａ股市場，形成市場與長線資金的正向反饋





《上海證券報》



中證監發布指數化投資高質量發展行動方案

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近日，中證監發布《促進資本市場指數化投資高質量發展行動方案》，強調加快構建公募基金行

業主動投資與被動投資協同發展、互促共進的新發展格局，並從不斷豐富指數產品體系，加快優

化指數化投資生態，強化全鏈條監管和風險防範安排等方面作了具體部署。



第二批險資長期股票投資試點落地

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第二批保險資金長期股票投資試點近日正式落地，規模５２０億元，太保人壽、泰康人壽、陽光

人壽及相關保險資產管理公司參與試點。



優化資本市場投資生態，加快各類中長期資金入市步伐

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近日，中央金融辦、中證監等六部門聯合發布《關於推動中長期資金入市工作的實施方案》，明

確提出持續優化資本市場投資生態，並作了具體部署，如推動上市公司加大股票回購增持再貸款

工具的運用，允許公募基金、商業保險資金等作為戰略投資者身份參與定增，銀行理財、保險資

管在新股申購等方面與公募基金同等政策待遇等。





《證券時報》



中證監公布指數化投資高質量發展「路線圖」

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中證監２６日發布《促進資本市場指數化投資高質量發展行動方案》，從持續豐富指數基金產品

體系、加快優化指數化投資發展生態、加強監管防範風險等方面提出了相關措施。



第二批保險資金長期股票投資試點獲批，規模５２０億元

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金融監管總局已於日前批復開展第二批保險資金長期股票投資試點，規模為５２０億元。參與機

構包括中國太平洋人壽、泰康人壽、陽光人壽。



全國個體工商戶名錄建成，１３萬戶已認定「名特優新」

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近日，市場監管總局副局長白清元在北京召開個體工商戶座談會，與１０名個體工商戶、金融機

構代表深入交流。來自北京、河北、內蒙古等地的住宿、批發零售、文化旅遊等行業的個體工商

戶代表，結合實際，圍繞當前面臨的消費、成本、融資、用工、維權等方面問題進行交流，提出

了有針對性的意見建議。（ｌｃ）

