《神州經脈》龍年股漲匯跌，ＰＭＩ重回收縮，汽車行業利潤降

《神州經脈》今日（２７日）是龍年最後一個交易日，滬深股市表現反覆，小幅高開後，受

累１月官方製造業ＰＭＩ再度陷入收縮，並遜於市場預期，滬市升幅收窄，深市倒跌；午後，銀

行股力撐，ＡＩ概念股上揚，惟券商、地產及半導體股紛下跌，滬綜指最終收跌０﹒０６％，報

３２５０﹒６０點，深市大跌，深成指跌１﹒３％，創業板挫２﹒７％。兩市成交１﹒１１萬億

元（人民幣．下同），較上個交易日縮量９％。從龍年全年表現看，滬綜指累漲超１３％，深證

成指累漲超１５％，創業板指累漲約２０％。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日高開低走，收報７﹒２６５０，較上個交易日４時

３０分收盤價大跌２３８點子，全日在７﹒２４００至７﹒２６８０之間波動。今日成交顯著清

淡，成交量僅１７０﹒２億美元。龍年全年，人民幣即期匯率由２０２４年２月９日的

７﹒１９２７累計貶值１％，較兔年累貶５﹒８％大幅收窄。今日人民幣兌一美元中間價報

７﹒１６９８，較上個交易日升７點子，兩連升，創１月２２日以來近一周新高，與市場預測偏

離大幅收窄至６００點內。人民幣中間價在龍年累計貶值０﹒９％。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中共中央、國務院上午在人民大會堂舉行２０２５年春節團拜會。中共中央總書記、國家

主席、中央軍委主席習近平發表講話，代表黨中央和國務院，向全國各族人民，向香港特別行政

區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞和海外僑胞拜年。習近平指，２０２５年是「十四五」

規劃收官之年，將進一步全面深化改革，擴大高水平對外開放，防範化解重點領域風險和外部衝

擊，推動經濟持續回升向好，保持社會和諧穩定，縱深推進全面從嚴治黨。



２﹒ 國家統計局公布，中國１月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）下滑至４９﹒１，時隔３個

月重返收縮區間並創五個月新低；服務業ＰＭＩ為５０﹒３％，未下破榮枯線，但亦有所回落。

綜合ＰＭＩ產出指數為５０﹒１％，亦創五個月新低；上月５２﹒２％為九個月高點。新出口訂

單指數回落１﹒９個百分點至４６﹒４％，為１１個月低位。統計局表示，受春節因素影響，製

造業生產和市場需求有所放緩。分析則稱，數據表明經濟回升態勢尚不穩定，需要更強力政策穩

增長。



３﹒ 國家統計局公布，２０２４年１２月，規模以上工業企業利潤由１１月同比下降７﹒３％

轉為增長１１％；營業收入同比增長４﹒２％，較１１月份加快３﹒７個百分點。在一攬子增量

政策及時出台後，四季度工業企業利潤穩步恢復，降幅較三季度大幅收窄１２﹒７個百分點。全

年看，２０２４年，規上工業企業營業收入較上年增長２﹒１％，實現利潤總額７４３１０﹒５

億元，較上年下降３﹒３％。統計局表示，全年工業企業利潤雖仍下降，但一攬子增量政策及時

出台後，工業企業效益呈現持續恢復態勢。



４﹒ 乘聯分會秘書長崔東樹今日發文稱，２０２４年１－１２月，中國汽車行業收入

１０６４７０億元，同比增４％；成本９３３０１億元，增５％；利潤４６２３億元，同比降

８％。同期，汽車行業利潤率４﹒３％，仍處歷史低位，而相對於下游工業企業利潤率６％的平

均水平，汽車行業仍偏低。２０２４年１２月，汽車行業收入１１９０９億元，同比增１３％；

成本１０３５２億元，增１５％；利潤４９１億元，同比降１３﹒５％；汽車行業利潤率

４﹒１％。２０２４年，鋰離子電池製造行業利潤增長４８﹒５％。



５﹒ 有外媒今日在中國外交部例行記者會上提問，中方是否計劃接回在美的非法中國移民。中

國外交部發言人毛寧回應稱，具體情況建議向中方的主管部門了解。毛寧強調，作為原則，中國

政府堅決反對任何形式的非法移民活動，中方也同包括美國在內的有關國家的移民執法部門開展

務實合作，取得了積極成效。對於遣返，中方的原則是先核查後遣返。對於經過核查確認是來自

中國內地的中國公民，中方將予以接受。



６﹒ 橫空出世的ＤｅｅｐＳｅｅｋ兩款大模型Ｖ３和Ｒ１因功能強大和成本低廉而震驚海內外

，ＤｅｅｐＳｅｅｋ應用在２７日登頂蘋果中國地區和美國地區應用商店免費Ａｐｐ下載排行榜

，在美國區下載榜更超越了ＣｈａｔＧＰＴ。大量用戶湧入，ＤｅｅｐＳｅｅｋ服務繼昨日短時

閃崩後，今日上午亦一度不可用，ＤｅｅｐＳｅｅｋ方面回應內媒查詢稱，技術服務的穩定性受

多重因素影響，可能涉及突發流量、系統升級適配或底層基礎設施的臨時波動等。



７﹒ 廣東省統計局早前公布，２０２４年廣東地區生產總值１４﹒１６萬億元，按年增

３﹒５％，不及年初設定的目標５％。這是廣東連續第二年未達經濟成長目標。廣州市統計局今

日公布，２０２４年，廣州市地區生產總值（ＧＤＰ）為３１０３２﹒５０億元，按不變價格計

算，同比增長２﹒１％。遠低全國水平的增５％。全市規模以上工業增加值同比下降３％。支柱

產業中，仍處於動能轉換深度調整期的汽車製造業增加值同比下降１８﹒２％。同期，全市社會

消費品零售總額１１０５５﹒７７億元，同比微增０﹒０３％；全市完成固定資產投資同比增長

０﹒２％；房地產開發投資同比下降７﹒４％。



８﹒ 商務部公布，２０２４年對外非金融類直接投資１４３８﹒５億美元，較上年增長

１０﹒５％。對東盟地區投資增長較快，較上年增長１２﹒６％，主要投向新加坡、印度尼西亞

、泰國等國。從行業看，主要流向租賃和商務服務業、製造業、批發零售業。中國企業在「一帶

一路」共建國家非金融類直接投資３３６﹒９億美元，較上年增長５﹒４％，對外承包工程新簽

合同額２３２４﹒８億美元，完成營業額１３８７﹒６億美元，分別佔總額的８７％和

８３﹒６％。（ｓｌ）

