《鍾之日記》Ａ場先收爐，龍年漲１３％

《鍾之日記》２月２７日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



今日是內地股市龍年最後一個交易日，滬深股市表現反覆，小幅高開後，受累１月官方製造

業ＰＭＩ再度陷入收縮，並遜於市場預期，滬市升幅收窄，深市倒跌；午後，銀行股力撐，ＡＩ

概念股上揚，惟券商、地產及半導體股紛下跌，滬綜指最終收跌０﹒０６％，報３２５０﹒６０

點，深市大跌，深成指跌１﹒３％，創業板挫２﹒７％。兩市成交１﹒１１萬億元人民幣，較上

個交易日縮量９％。龍年全年表現，滬綜指累漲超１３％，深證成指累漲超１５％，創業板指累

漲約２０％。



明日（２８日）年廿九，香江魚缸僅半日市。受內地私募巨頭幻方量化旗下開源模型公司

ＤｅｅｐＳｅｅｋ（深度求索）爆紅，加上四大內銀強勢，恒生指數今日高見２０２９６點，刷

新去年１２月１２日以來新高，全日收報２０１９７，升１３１點或０﹒７％，主板成交超過

１４７３億元。





＊ＤｅｅｐＳｅｅｋ概念突爆，有人歡喜有人愁＊



橫空出世的ＤｅｅｐＳｅｅｋ兩款大模型Ｖ３和Ｒ１因功能強大和成本低廉而震驚海內外，

ＤｅｅｐＳｅｅｋ應用在２７日登頂蘋果中國地區和美國地區應用商店免費Ａｐｐ下載排行榜，

在美國區下載榜更超越了ＣｈａｔＧＰＴ。ＤｅｅｐＳｅｅｋ概念異軍突起，美圖公司

（０１３５７）漲１６％，金山雲（０３８９６）漲１１％，商湯（０００２０）漲７％。



不過，ＤｅｅｐＳｅｅｋ僅用十分之一的成本（５５０萬美元和２０００張芯片）就達到了

ＧＰＴ－ｏ１級別的表現，開發成本急速降低，減少ＡＩ晶片需求，晶片股受衝擊，中芯

（００９８１）挫７﹒６３％，跑輸一眾藍籌，華虹半導體（０１３４７）跌６﹒６％。晶門半

導體（０２８７８）更大跌１０％。



＊太保「奉旨」入市，股價見下跌＊



內地監管冀望蛇年行情向上，中國證監會在春節前出台新方案強化支持ＥＴＦ投資，為中長

期資金入市提供管道，與此同時，第二批保險資金長期股票投資試點在春節前獲批，規模為

５２０億元人民幣。中國太保（０２６０１）旗下的中國太平洋人壽、陽光保險（０６９６３）

旗下的陽光人壽等參與第二批試點，不過，標普全球評級發表報告指出，中國股市政策指引出台

之後，國內保險公司或將進一步加強投資風險控制。隨著權益類資產佔比逐步增加，保險公司面

臨的市場風險也將隨之升高。資本緩衝空間也將可能收窄，而且盈利波動性可能增加。保險股分

化，太保收跌１﹒３％，陽光保險升１﹒８％，觸２﹒８８的一個月高。首期試點機構－－中國

人壽（０２６２８）和新華保險（０１３３６），亦分別升０﹒４％及跌０﹒６％。



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