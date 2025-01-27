《Ａ股焦點》標普指險企入市或增盈利波動性，保險Ａ股表現分化

《經濟通通訊社２７日專訊》第二批保險資金長期股票投資試點在春節前獲批。規模為

５２０億元（人民幣．下同）。中國太保（０２６０１）（滬：６０１６０１）旗下的中國太平

洋人壽、泰康人壽、陽光保險（０６９６３）旗下的陽光人壽及相關保險資產管理公司獲准以契

約制基金方式參與試點，開展長期股票投資。而首期試點機構包括中國人壽（０２６２８）

（滬：６０１６２８）和新華保險（０１３３６）（滬：６０１３３６），設立了５００億元證

券投資基金。



滬深保險股表現分化，中國太保升０﹒３７％，中國人保（滬：６０１３１９）及中國平安

（滬：６０１３１８）均升０﹒１％，中國人壽跌０﹒６９％，新華保險更跌１％。



＊標普：權益類資產佔比增，市場風險隨之升高＊



標普全球評級發表報告指出，中國股市政策指引出台之後，國內保險公司或將進一步加強投

資風險控制。



報告指，監管機構鼓勵保險公司將新增保費的３０％用於投資Ａ股。而壽險公司也在加大力

度推廣分紅型壽險保單。此類產品令險企與保單持有人分擔股市帶來的風險和收益。但是，隨著

權益類資產佔比逐步增加，保險公司面臨的市場風險也將隨之升高。資本緩衝空間也將可能收窄

，而且盈利波動性可能增加。（ｃｔ）



