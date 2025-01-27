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AH股新聞

27/01/2025 08:58

【提振Ａ股】中證監推行動方案，強化支持ＥＴＦ投資

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中國證監會在春節前出台新方案強化支持ＥＴＦ投資，為中長
期資金入市提供管道。《促進資本市場指數化投資高質量發展行動方案》提出建立股票ＥＴＦ快
速註冊機制、評估ＥＴＦ產品現行運作機制、加強ＥＴＦ產品日常監管與其他等１２項措施。
　
　　《方案》提出的目標是要推動資本市場指數化投資規模和比例明顯提升；強化指數基金資產
配置功能，穩步提升投資者長期回報，為中長期資金入市提供更加便利的渠道，壯大理性成熟的
中長期投資力量。
　
　　為實現目標，《方案》要求建立股票交易型開放式指數基金（ＥＴＦ）快速註冊機制，原則
上自受理之日起５個工作日內完成註冊；適時適度引導行業機構調降大型寬基股票ＥＴＦ管理費
率和托管費率。
　
　　債券ＥＴＦ方面，《方案》稱，支持推出更多流動性好、風險低的不同久期利率債ＥＴＦ。
穩妥推出基準做市信用債ＥＴＦ，研究將信用債ＥＴＦ納入債券通用回購質押庫，逐步補齊信用
債ＥＴＦ發展短板。
　
　　產品創新方面，《方案》表示，研究推出多資產ＥＴＦ、實物申贖模式跨市場債券ＥＴＦ，
銀行間市場可轉讓指數基金等創新型指數產品。
　
　　《方案》又提及，繼續免收ＥＴＦ上市年費，推動降低或減免ＥＴＦ做市、登記結算、指數
使用等費用，持續調降指數基金運作成本；穩慎推進ＥＴＦ互掛合作和境內指數境外授權用於開
發指數產品和指數衍生品，吸引外資通過指數化投資參與Ａ股市場。（ｌｃ）

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