  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

27/01/2025 08:53

【大國博弈】王毅與魯比奧通話，希望對方好自為之，承擔國際責任

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京時間２４日晚上，
應約與美國國務卿魯比奧（Ｍａｒｃｏ　Ｒｕｂｉｏ）通電話。中國官媒的報道中用上「魯比奧
」，而非中國制裁名單上的「盧比奧」。王毅在通話中表示，中國無意超越或取代誰，但必須捍
衞自身的正當發展權利，大國要有大國的樣子，應當承擔應盡國際責任，應當維護世界和平，應
當幫助各國實現共同發展。王毅還忠告魯比奧「希望你好自為之，為中美兩國人民的未來，為世
界的和平與穩定發揮建設性作用。」
　
＊魯比奧：美方不支持「台獨」＊
　
　　王毅闡述了中方在台灣問題上的原則立場，要求美方務必慎重處理，強調台灣自古以來就是
中國領土的一部分，絕不允許把台灣從中國分裂出去。
　
　　美方則指，魯比奧在會談中表達了美方嚴重關切中國在台灣和南海的脅迫行動。魯比奧表示
，美方願同中方坦誠溝通，妥處分歧、以成熟和謹慎的方式管理好雙邊關係，共同應對全球性挑
戰、維護世界的和平穩定。美方不支持「台灣獨立」，希望台灣問題以海峽兩岸都能接受的方式
得到和平解決。
　
＊央媒解讀「好自為之」＊
　
　　對於外長王毅在與魯比奧通電話，提到希望對方「好自為之」。中央廣播電視總台旗下的新
媒體帳號「玉淵譚天」解讀指出，「好自為之」一詞出自《淮南子．主術訓》，多用來勸誡一個
人要妥善安排好自己的事，否則就要自己承擔後果。專家說，這個詞是警示他人的外交用詞，既
有大國風度，又嚴厲提醒對方，潛台詞就是中美兩個大國，關係到世界，王毅是要提醒對方若堅
持反華立場，後果自負。同時亦是提示美國政府，這四年應說甚麼話，應做甚麼事。
　
　　專家又指，魯比奧在做國會議員期間，做出不少有違兩岸和平統一的事，因此王毅提醒他，
中美關係第一條不可逾越的紅線就是台灣問題。專家認為，今次雙方通話說明，中美有意願共同
尋求方法，解決現存障礙，而有些話還是要事先說明。（ｃｔ）

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！ ► 即睇詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

特朗普以模糊對華態度開局

23/01/2025 17:22

大國博弈

高息定存 | 花旗3個月港元定存息加至4厘，信銀國際3.88...

20/01/2025 16:19

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處