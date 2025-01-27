【大國博弈】王毅與魯比奧通話，希望對方好自為之，承擔國際責任

《經濟通通訊社２７日專訊》中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京時間２４日晚上，

應約與美國國務卿魯比奧（Ｍａｒｃｏ Ｒｕｂｉｏ）通電話。中國官媒的報道中用上「魯比奧

」，而非中國制裁名單上的「盧比奧」。王毅在通話中表示，中國無意超越或取代誰，但必須捍

衞自身的正當發展權利，大國要有大國的樣子，應當承擔應盡國際責任，應當維護世界和平，應

當幫助各國實現共同發展。王毅還忠告魯比奧「希望你好自為之，為中美兩國人民的未來，為世

界的和平與穩定發揮建設性作用。」



＊魯比奧：美方不支持「台獨」＊



王毅闡述了中方在台灣問題上的原則立場，要求美方務必慎重處理，強調台灣自古以來就是

中國領土的一部分，絕不允許把台灣從中國分裂出去。



美方則指，魯比奧在會談中表達了美方嚴重關切中國在台灣和南海的脅迫行動。魯比奧表示

，美方願同中方坦誠溝通，妥處分歧、以成熟和謹慎的方式管理好雙邊關係，共同應對全球性挑

戰、維護世界的和平穩定。美方不支持「台灣獨立」，希望台灣問題以海峽兩岸都能接受的方式

得到和平解決。



＊央媒解讀「好自為之」＊



對於外長王毅在與魯比奧通電話，提到希望對方「好自為之」。中央廣播電視總台旗下的新

媒體帳號「玉淵譚天」解讀指出，「好自為之」一詞出自《淮南子．主術訓》，多用來勸誡一個

人要妥善安排好自己的事，否則就要自己承擔後果。專家說，這個詞是警示他人的外交用詞，既

有大國風度，又嚴厲提醒對方，潛台詞就是中美兩個大國，關係到世界，王毅是要提醒對方若堅

持反華立場，後果自負。同時亦是提示美國政府，這四年應說甚麼話，應做甚麼事。



專家又指，魯比奧在做國會議員期間，做出不少有違兩岸和平統一的事，因此王毅提醒他，

中美關係第一條不可逾越的紅線就是台灣問題。專家認為，今次雙方通話說明，中美有意願共同

尋求方法，解決現存障礙，而有些話還是要事先說明。（ｃｔ）

