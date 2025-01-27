【聚焦數據】廣州２０２４年ＧＤＰ增長２﹒１％，遠低全國水平

《經濟通通訊社２７日專訊》廣州市統計局表示，２０２４年廣州面臨著新舊動能轉換陣痛

凸顯、有效需求釋放不足、市場預期趨向疲弱等多重挑戰，經濟承壓前行，２０２４年，廣州市

地區生產總值（ＧＤＰ）３１０３２﹒５０億元（人民幣．下同），按不變價格計算，同比增長

２﹒１％。遠低全國水平的增５％。



其中，第一產業增加值３３４﹒４７億元，同比增長１﹒０％；第二產業增加值

７８３９﹒４５億元，同比增長０﹒７％；第三產業增加值２２８５８﹒５８億元，同比增長

２﹒６％。



＊汽車製造業增加值降１８﹒２％＊



２０２４年，全市規模以上工業增加值同比下降３％。支柱產業中，仍處於動能轉換深度調

整期的汽車製造業增加值同比下降１８﹒２％；電子產品製造業增長４﹒８％，全域布局、全鏈

條發展的化妝品產業今年以來一直保持迅猛增勢，實現增加值增長４７﹒４％。新動能加速蓄勢

聚力，航空航天器及設備製造業同比增長１６﹒３％，其中無人機產量增長２﹒９倍。



＊消費零售微增０﹒０３％，房地產投資降７﹒４％＊



２０２４年，全市社會消費品零售總額１１０５５﹒７７億元，同比微增０﹒０３％。限額

以上批發和零售業中，佔比較大的汽車、石油及制品類消費仍然低迷，同比分別下降１５﹒３％

和６﹒５％。



在以舊換新政策實施帶動下，家居家裝家電市場潛力激發，家具類、建築及裝潢材料類、家

用電器和音像器材類商品零售額分別增長５５﹒４％、１０﹒９％和４﹒５％，增速比前三季度

分別大幅提升５９﹒８個、３４﹒０個及８﹒１個百分點。



２０２４年，全市完成固定資產投資同比增長０﹒２％，扣除房地產開發投資後，建設改造

投資增長４﹒９％。房地產開發投資同比下降７﹒４％，降幅比前三季度收窄２﹒６個百分點。

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