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AH股新聞

27/01/2025 09:28

《Ａ股行情》龍年最後交易日，滬指高開０﹒１２％，力推春節行情

　　《經濟通通訊社２７日專訊》今日是滬深股市龍年最後交易日，明日起（２８日）至２月４
日春節假期休市，２月５日復市。
　
　　滬深股市今早高開，上證綜合指數（滬綜指）高開０﹒１２％，報３２５６﹒６１點，深成
指高開０﹒０７％，金融股、互聯網股造好，地產板塊走低。
　
　　內地監管力推春節行情，中國證監會在春節前出台新方案強化支持ＥＴＦ投資，為中長期資
金入市提供管道，與此同時，第二批保險資金長期股票投資試點在春節前獲批，規模為５２０億
元（人民幣．下同）。中國太平洋人壽、泰康人壽、陽光人壽及相關保險資產管理公司獲准以契
約制基金方式參與試點。
　
　　而《促進資本市場指數化投資高質量發展行動方案》提出建立股票ＥＴＦ快速註冊機制、評
估ＥＴＦ產品現行運作機制、加強ＥＴＦ產品日常監管與其他等１２項措施。
　
　　昨日（２６日）是內地春節假期調休的工作日，人行昨日進行了１５１０億元（人民幣．下
同）１４天期逆回購操作，利率持平於１﹒６５％；昨日淨投放１５１０億元。人行今日進行
２９８０億元１４天期逆回購，中標利率持平，今日淨投放１７５０億元。（ｃｔ）

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