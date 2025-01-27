《Ａ股行情》龍年最後交易日，滬指高開０﹒１２％，力推春節行情

《經濟通通訊社２７日專訊》今日是滬深股市龍年最後交易日，明日起（２８日）至２月４

日春節假期休市，２月５日復市。



滬深股市今早高開，上證綜合指數（滬綜指）高開０﹒１２％，報３２５６﹒６１點，深成

指高開０﹒０７％，金融股、互聯網股造好，地產板塊走低。



內地監管力推春節行情，中國證監會在春節前出台新方案強化支持ＥＴＦ投資，為中長期資

金入市提供管道，與此同時，第二批保險資金長期股票投資試點在春節前獲批，規模為５２０億

元（人民幣．下同）。中國太平洋人壽、泰康人壽、陽光人壽及相關保險資產管理公司獲准以契

約制基金方式參與試點。



而《促進資本市場指數化投資高質量發展行動方案》提出建立股票ＥＴＦ快速註冊機制、評

估ＥＴＦ產品現行運作機制、加強ＥＴＦ產品日常監管與其他等１２項措施。



昨日（２６日）是內地春節假期調休的工作日，人行昨日進行了１５１０億元（人民幣．下

同）１４天期逆回購操作，利率持平於１﹒６５％；昨日淨投放１５１０億元。人行今日進行

２９８０億元１４天期逆回購，中標利率持平，今日淨投放１７５０億元。（ｃｔ）

