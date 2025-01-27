  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

27/01/2025 11:31

《Ａ股行情》ＰＭＩ重回收縮，滬指半日升０﹒３％，創板跌逾１％

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中國１月官方製造業景氣水平有所回落，當月製造業採購經理
指數（ＰＭＩ）為４９﹒１％，較上月回落１個百分點，大遜預期的５０﹒１％，重回收縮區間
，並創五個月低位。國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀數據指出，１月受春節假
日臨近、企業員工集中返鄉等因素影響，製造業ＰＭＩ回落；非製造業商務活動指數５０﹒２％
，更比上月下降２個百分點，仍高於臨界點。
　
　　ＰＭＩ重回收縮，第二批保險資金長期股票投資試點在春節前獲批的利好沒提振，滬深股市
早盤高開高走，惟近半日收市，升幅收窄，深市更倒跌，滬綜指衝上３２７４點後回落，半日收
升０﹒３％，報３２６２點，深成指半日跌０﹒５９％，創業板更跌１﹒５％。銀行撐市，半導
體板塊跌。
　
　　兩市上午成交７３３９億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交減少０﹒４％。
　
　　中國ＡＩ公司ＤｅｅｐＳｅｅｋ在美國科技界引發震動，最新發布的ＤｅｅｐＳｅｅｋ－
Ｒ１開源模型表現卓越，僅用十分之一的成本（５５０萬美元和２０００張芯片）就達到了
ＧＰＴ－ｏ１級別的表現。ＤｅｅｐＳｅｅｋ概念今日異軍突起，浙江東方
（滬：６００１２０）、華金資本（深：０００５３２）、每日互動（深：３００７６６）、航
錦科技（深：０００８１８）、南威軟件（滬：６０３６３６）等大漲。（ｃｔ）

【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出！全港最齊盛事活動資訊盡在掌握！► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

特朗普以模糊對華態度開局

23/01/2025 17:22

大國博弈

高息定存 | 花旗3個月港元定存息加至4厘，信銀國際3.88...

20/01/2025 16:19

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處