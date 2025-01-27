《Ａ股行情》ＰＭＩ重回收縮，滬指半日升０﹒３％，創板跌逾１％

《經濟通通訊社２７日專訊》中國１月官方製造業景氣水平有所回落，當月製造業採購經理

指數（ＰＭＩ）為４９﹒１％，較上月回落１個百分點，大遜預期的５０﹒１％，重回收縮區間

，並創五個月低位。國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀數據指出，１月受春節假

日臨近、企業員工集中返鄉等因素影響，製造業ＰＭＩ回落；非製造業商務活動指數５０﹒２％

，更比上月下降２個百分點，仍高於臨界點。



ＰＭＩ重回收縮，第二批保險資金長期股票投資試點在春節前獲批的利好沒提振，滬深股市

早盤高開高走，惟近半日收市，升幅收窄，深市更倒跌，滬綜指衝上３２７４點後回落，半日收

升０﹒３％，報３２６２點，深成指半日跌０﹒５９％，創業板更跌１﹒５％。銀行撐市，半導

體板塊跌。



兩市上午成交７３３９億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交減少０﹒４％。



中國ＡＩ公司ＤｅｅｐＳｅｅｋ在美國科技界引發震動，最新發布的ＤｅｅｐＳｅｅｋ－

Ｒ１開源模型表現卓越，僅用十分之一的成本（５５０萬美元和２０００張芯片）就達到了

ＧＰＴ－ｏ１級別的表現。ＤｅｅｐＳｅｅｋ概念今日異軍突起，浙江東方

（滬：６００１２０）、華金資本（深：０００５３２）、每日互動（深：３００７６６）、航

錦科技（深：０００８１８）、南威軟件（滬：６０３６３６）等大漲。（ｃｔ）

