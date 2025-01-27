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AH股新聞

27/01/2025 15:05

《Ａ股行情》龍年收官累升１３％，滬綜指收跌０﹒０６％迎蛇年

　　《經濟通通訊社２７日專訊》龍年最後一個交易日，滬深股市表現反覆，小幅高開後，受累
１月官方製造業ＰＭＩ再度陷入收縮，並遜於市場預期，滬市升幅收窄，深市倒跌；午後，銀行
股力撐，ＡＩ概念股上揚，惟券商、地產及半導體股紛下跌，滬綜指最終收跌０﹒０６％，報
３２５０﹒６０點，深市大跌，深成指跌１３％，創業板挫２﹒７％。兩市成交１﹒１１萬億元
（人民幣．下同），較上個交易日縮量９％。從龍年全年表現看，滬綜指累漲超１３％，深證成
指累漲超１５％，創業板指累漲約２０％。
　
＊ＤｅｅｐＳｅｅｋ概念漲，保險股分化＊
　
　　內地監管冀望蛇年行情向上，中國證監會在春節前出台新方案強化支持ＥＴＦ投資，為中長
期資金入市提供管道，與此同時，第二批保險資金長期股票投資試點在春節前獲批，規模為
５２０億元。中國太保（滬：６０１６０１）旗下的中國太平洋人壽、泰康人壽等參與第二批試
點，不過，標普全球評級發表報告指出，中國股市政策指引出台之後，國內保險公司或將進一步
加強投資風險控制。隨著權益類資產佔比逐步增加，保險公司面臨的市場風險也將隨之升高。資
本緩衝空間也將可能收窄，而且盈利波動性可能增加。太保跌０﹒５％，國壽
（滬：６０１６２８）和新華保險（滬：６０１３３６）分別跌０﹒７％及１﹒９％。
　
　　橫空出世的ＤｅｅｐＳｅｅｋ兩款大模型Ｖ３和Ｒ１因功能強大和成本低廉而震驚海內外，
ＤｅｅｐＳｅｅｋ應用在２７日登頂蘋果中國地區和美國地區應用商店免費Ａｐｐ下載排行榜，
在美國區下載榜更超越了ＣｈａｔＧＰＴ。ＤｅｅｐＳｅｅｋ概念異軍突起，華金資本
（深：０００５３２）、每日互動（深：３００７６６）等漲停。不過，ＤｅｅｐＳｅｅｋ僅用
十分之一的成本（５５０萬美元和２０００張芯片）就達到了ＧＰＴ－ｏ１級別的表現，芯片股
受衝擊，寒武紀（滬：６８８２５６）跌６﹒７％、中芯國際（滬：６８８９８１）挫４％。
　
　　內地春節假期，滬深股市明日起（２８日）至２月４日休市，２月５日復市。（ｃｔ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３８１７﹒０８　　－０﹒４１　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３２５０﹒６０　　－０﹒０６　　　　４５０２﹒００　　
　　上證Ａ股指數　　３４０６﹒９８　　－０﹒０６　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１０１５６﹒０７　－１﹒３３　　　　６６７６﹒００　　
　　深圳創業板指數　２０６３﹒８２　　－２﹒７３　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　　２６４﹒９３　　－０﹒２１　　　　　０﹒７７　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１２０１﹒３５　　＋０﹒２３　　　　　０﹒５７　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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